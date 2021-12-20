RubberBand為聖誕騷壓軸登場　6號滿場飛：主角唔係我哋都要珍惜

音樂企劃「Christmas Love Sharing」下的《CLS聖誕騷》，較早前已經請過「試當真」人氣女神陳苡臻（Jessica）、唱作歌手Gareth.T（湯令山）、FHProductionHK和張天賦（MC）聯手登場，觀眾逼滿旺角商場，場面墟冚。來到聖誕騷最後一日，除請來樂隊KOLOR與「小薯茄」擔任第三場嘉賓，之後再特別加開RubberBand與吳林峰的特別場，用歌聲向現場觀眾送上最好的聖誕禮物。

KOLOR 與小薯茄麗英、程人富。

提到今次合作聖誕歌《聖誕夜，人呢？》，KOLOR坦言這首歌一早已寫好，只是未想到該譜上那種風格的歌詞，直至收到今次要與「小薯茄」合作做聖誕歌，四子一致認為這首充滿歡樂、party感覺的歌曲，最適合不過。

「小薯茄」和KOLOR是其中一組合作單位。

只要看過《聖誕夜，人呢？》MV的觀眾，也會被KOLOR與「小薯茄」成員程人富、麗英的扮鬼扮馬演出吸引，當中尤以KOLOR主音Sammy的重金屬耶穌造型最突出。今天眾人聚首一堂來到《CLS聖誕騷》，現場演繹《聖誕夜，人呢？》，將熱鬧氣氛充斥整個會場。隨後KOLOR亦為現場樂迷帶來樂隊的經典歌曲《雲圖》，之後伴著麗英，唱出她在年初時推出的作品《矮妹正傳》，麗英還在台上自爆一個小秘密：「其實我中三嗰年喺一個學校camp，同KOLOR佢哋影咗張合照，咁多年，大家個樣都冇乜點變。」麗英表演後，緊接程人富也與KOLOR一起表演歌曲《初老》，程人富更表示特別喜歡歌曲背後的意義「失去初心便是初老」，更稱為是次表演排練了超過一萬次。表演的尾聲由KOLOR、麗英及程人富表演小薯茄的金曲「蕃茄薯仔湯」，程人富更即場表演單人熱舞，將現場氣氛推向高峰，在一面歡笑聲中為第三場《CLS聖誕騷》結幕。

+ 1

緊接加開的特別場還有吳林峰與RubberBand輪番獻聲。前者打頭陣出場，獻唱多首自家作品歌曲，包括：《明天一切如常》、《越壞越強》等。Busker出身的吳林峰，原來他很久以前曾在同一個商場表演，今天來到《CLS聖誕騷》現場，令他回想起很多昔日busking的畫面，還笑言很久沒有在商場唱歌，今天正好可以讓他好好享受。最後吳林峰更演出作品《我和你的聖誕快樂》，以歌曲與樂迷提早迎接聖誕。

而壓軸登場的RubberBand，原來最近有跟吳林峰合作，主音6號說：「因為吳林峰最近幫『艾粒』 二十周年作咗首歌，而我就負責幫呢首歌拍MV，其中一個鏡頭有關busking，最後都有搵吳林峰喺MV客串。」分享完跟吳林峰的合作後，四子一連唱出多首耳熟能詳歌曲，包括《Ciao》及《零度聖誕》，當獻唱《阿波羅》時，全場一起大合唱，由於部分觀眾區觀眾站在舞台的後方，6號專登滿場飛，努力滿足四面八方的觀眾。

+ 1

將於下月與管弦樂團舉行一連三場戶外音樂會的RubberBand，6號在台上透露將會以古典樂形式唱出他們的新舊作品，之後他有感而發說：「感謝今次主辦，每次有機會聚埋一齊都要珍惜，多點同朋友相聚、多點去聽音樂會，呢個一直係我篤信，無論音樂會主角係唔係我哋，都要珍惜、都要支持。」說罷6號獻唱最後一首歌《未來見》，為一連四場《CLS聖誕騷》劃上完美句號，現場觀眾不斷大叫Encore。