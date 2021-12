專訪︱Mariah Carey親解歌曲爆紅原因　自言因破碎家庭而愛上聖誕

又到聖誕,除了聽《Last Christmas》之外,大家必聽的聖誕一定是Mariah Carey的《All I Want For Christmas Is You》。這首紅足27年的歌曲又再登上Billboard排行榜的冠軍位置,為了慶祝聖誕節的來臨,「聖誕女王」Mariah特別跟Khalid和Kirk Franklin合作新歌《Fall in Love at Christmas》,更親自解構《All I Want For Christmas Is You》爆紅的原因。



Mariah接受《香港01》訪問時透露,再度跟AppleTV+合作推出聖誕特輯異常興奮。對比起去年的特輯,今次的演出更加華麗,加上邀請到R&B天王Khalid及曾獲十六項格林美音樂獎的傳奇Gospel音樂人Kirk Franklin合作新歌之餘,更加入福音元素,絕對比過往的演出更加震撼,對於最愛聖誕節的自己來說別具意義。

Mariah Carey親解歌曲爆紅原因。

提到今次的特別挑選的聖誕服裝,Mariah透露特別訂造的Dolce & Gabbana金色華麗拖尾晚裝鑲了多粒巨型水晶,重量達60磅,在拍攝時更需要6位壯男協助才能在拍攝場地移動。配合40年代的藝術背景和福音合唱團,給人耳目一新的感覺。

Mariah透露特別訂造的Dolce & Gabbana金色華麗拖尾晚裝鑲了多粒巨型水晶,重量達60磅。(IG/@mariahcarey)

提到在1994年推出的《All I Want For Christmas Is You》,為什麼這首歌能夠紅足27年,Mariah笑言創作時根本沒有想過這首歌會這麼多人喜歡:「作為一個唱作歌手,我非常感恩。我想這首歌能夠受歡迎這麼多年的原因是,歌曲沒有特定時代的感覺,感覺比較像現代曲。(這首歌)確實需要時間才能滲透到世界各地的聖誕,如果能引起大家的共鳴,這代表我做對了。」

《All I Want For Christmas Is You》紅足27年,更連續登上排行榜冠軍。

雖然歌曲紅遍全球,但Mariah直言當時創作這首歌時曾經卻步。皆因很少流行歌手會在年輕時推出聖誕歌,正如樂壇殿堂級歌手艾頓莊(Elton John)今年才跟Ed Sheeran推出聖誕歌《Merry Christmas》。不過Mariah非常慶幸自己推出了《All I Want For Christmas Is You》:「這首歌沒有什麼秘密方程式,只是來自我純淨內心,每首歌都有它的價值,只要與人們產生共鳴就足夠了。過去的日子令我有所體會,我們不能控制任何事情,我們不會知道下一秒會發生什麼事。但聖誕節是最奇幻溫暖的節日,相信所有人都會認同,只要將內心的喜悅傳遞給身邊的人,聖誕節一定會變得更夢幻,這亦是我一直以來很想做到的事。」

Mariah的全新聖誕特輯《Mariah's Christmas: The Magic Continues》已在AppleTV+上架。

問到在過去多個聖誕節中,最深刻的回憶時,Mariah感觸地表示由於童年過得苦樂參半:「因為我有一個如此破碎和殘酷的家庭。這並不總是很有趣的,但我一直都保持樂觀。」不過就是因為母親在環境不好的情況下,都盡力讓她感到聖誕節的溫暖,自己才會這麼喜歡聖誕節。

Mariah透露因為母親在環境不好的情況下,都盡力讓她感到聖誕節的溫暖,自己才會這麼喜歡聖誕節。(IG/@mariahcarey)

Mariah曾經在自傳《The Meaning of Mariah Carey》中公開不為人知的童年,母親是白人而父親是黑人,由於Mariah的皮膚顏色較淺,自細就讓哥哥跟姐姐嫉妒而經常被虐待。長大後更差點被姊姊賣去當雛妓,成名後哥哥和姐姐都將她當成提款機。面對著種種悲慘事件,Mariah仍保持著樂觀的心,亦令她特別渴望跟家人一同度過在聖誕節,更笑言:「每年聖誕都會在阿斯彭(Aspen)度過,只要開始飄雪,就一定要叫我起床。我告訴大家就算只下一點點雪都要叫醒我,但所有人都不理解這對我的重要性!」