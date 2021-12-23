張敬軒演唱會︱着完Deep V衫再大騷白滑玉背：可能計少咗布料錢！

張敬軒《The Next 20》演唱會今晚（23/12）在紅館揭開序幕，場外設有攤檔售賣T恤、毛衣、保溫瓶、無線充電器等演唱會紀念品。今晚除了得到父母親自支持外，也獲楊受成夫婦、周秀娜、七仙羽（七師傅）、曾樂彤、許靖韻、泳兒、吳浩康、艾妮、李靖筠、溫碧霞、黎峻、劉若寶（Polly）、周家怡、衛詩雅、彭秀慧等現身支持，而劉德華、郭富城、吳君如、古天樂、張學友、李克勤等均致送花圈祝賀。

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七師傅登場一刻，全場即尖叫。（葉志明攝）

開場前七師傅從後台步出，現身觀眾席時，現場即傳出一片歡呼聲。演唱會一開始，20位舞蹈員先穿著黑色戰衣登場，隨後軒仔即穿上一身閃爆外套登場，而外套內的超Deep V戰衣令他的好身材若隱若現。除了台上的煙火效果外，大會在台下也附送一支手燈，隨著演唱會進行，手燈會根據系統安排而閃亮和改變顏色。

軒仔個Deep V幾乎落到肚臍。（葉志明攝）

在兩首快歌《Do What You Want》和《You》後，軒仔再換上另一身藍色露背西裝性感登場，在熒幕營造的香港街頭夜景下獻唱《騷靈情歌》。及後軒仔先向全場歌迷「拜八角」，全場觀眾即報以歡呼聲。軒仔知道大家一票難求，但看到與觀眾距離再拉近，自己也感到相當高興。軒仔把握頭場機會感謝老闆楊受成：「多謝兩位一路以來喺公司對我嘅支持同照顧。」談起今天連續以超Deep V和露背裝示人，軒仔笑說：「今晚啲衫一係冇前，一係冇後，可能係計少咗啲布料錢啦。所謂『趁著青春留倩影』，呢啲大Deep V同大露背唔係見得好多次。」

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