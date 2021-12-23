張敬軒演唱會｜陳慧琳激罕亮相　盼「遮遮」介紹同鄉：想愈食愈瘦

張敬軒《The Next 20》演唱會今晚（23/12）在紅館揭開序幕，軒仔略聞坊間的不少預習歌單，幾乎全部都是慘情歌，於是決定先唱兩首溫馨情歌《無名指的光環》和《找對的人》。

下一部份，軒仔身穿白色戰衣，在《天才兒童1985》後與代表著自己童年的小演員談話，代表軒仔經歷挫敗後一度向現實屈服，後來在反思後決定重拾信心，無畏無懼地做自己。小演員口中的一句「軒仔可否不要老」，也令軒仔唱起《青春常駐》，最後在與童年離別時，軒仔再次忍不住眼淚，邊喊邊唱。

在台中的舞蹈員跳起椅子舞後，軒仔再穿上另一套戰衣，接連唱出《缺》、《緋荔榭·少年》和《迷失藝術》。及後他換上一套黑色背心，接連送上《Sweet Escape》、《迷失表參道》和《Yes & No》，期間軒仔更展示舞技，博得全場觀眾歡呼聲不絕。

在《Sweet Escape》，全場幾乎一片紅海。（葉志明攝）

隨後軒仔感謝在場嘉賓時，再次說起七師傅（七仙羽），台下即有觀眾希望軒仔能親吻她，不過他即因防疫限制為由而拒絕。及後七師傅又拉下鄰座的口罩，原來軒仔認錯身旁的徒弟「八仙羽」郭奕芯為周秀娜，場面相當搞笑。隨後軒仔再引用姜濤一句「用作品說話」，說自己雖然在叱咤「我最喜愛男歌手」中成為「中青年唯一代表」，但感恩近年能在年輕一代身上學習。

台下歌迷捧起特製相框時嚇親軒仔：

在《俏郎君》後，軒仔換上一身全綠色戰衣，唱著過去甚少獻唱的《酩酊天使》和新歌《On My Way》。接下來軒仔親自從台下接今天嘉賓陳慧琳（Kelly）上台，二人即合唱《紀念日》。Kelly三年後再度擔任軒仔演唱會嘉賓，雖然之後甚少公開露面，但Kelly指自己一直留意軒仔的早餐post，更希望叫「遮遮」介紹同鄉：「我想好似你咁愈食愈瘦。」不過軒仔卻說：「其實佢煮咩味道同佢鄉下冇咩關係，唔代表佢會煮得清淡。如果你想食得清啲，我可以介紹我媽媽畀你。媽媽呢排煮嘅『英泥』、『水泥』，真係乜味都冇。」最後Kelly再唱《最愛演唱會》，祝願軒仔能舉行自己和觀眾最滿意的演唱會。

Kelly今晚真係好靚：