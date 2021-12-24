張敬軒演唱會｜台上重演內心掙扎　新版《笑忘書》贈香港笑中有淚

一連18場於紅館舉行的張敬軒《The Next 20》演唱會，在昨晚（23/12）揭開序幕。在觀眾的歡笑聲中，軒仔也特意從自己故事出發，在選曲上花了不少心思：「人生無幾多個20年，希望今晚可以自私一次。成個演唱會以自己為創作藍本，將我過去真正住喺香港19年幾個月嘅經歷同感受，放喺今次嘅演唱會。」



軒仔大放笑彈的同時，也加插不少個人經歷和感受。（葉志明攝）

童年幻想vs社會現實

軒仔在一開始先說起自己的童年故事，也談到兒時會幻想自己變成孫悟空：「我細個好有想像力，鍾意畫畫、唱歌、跳舞、打功夫、踢波，細個仲係足球隊嘅前鋒。細個會成日覺得自己係『齊天大聖』，於是攞住支棍周街扑人……唔係，周街玩下草啫！但係我發現出嚟社會做嘢之後，工作壓力開始大，連畀自己最內心嘅時間都冇，慢慢就會冇咗嗰種想像力。」

其中一個感動位，是軒仔與小演員對話後，重拾昔日為一件事埋頭苦幹的傻勁。加上自己的真實故事，令觀眾更加身同感受。（葉志明攝）

及後與小演員的話劇，猶如將軒仔多年來內心的掙扎搬上舞台。身穿藍色衛衣的男孩拿著竹支上台，背面印上的「1981」正是軒仔出生的年份。他說著要尋回那個把竹支當成金剛棒的人，又談起軒仔第一次見到波棒糖時，卻被親戚責罵的經歷。而軒仔登場時所唱的《天才兒童1985》，正好交代著自己踏入社會後備受壓力，無法兌現承諾的無奈，相信大家內心不時都會問自己：「喂！天才，為何我們卻是無後半？」

曾經幻想過將竹支變成金剛棒的軒仔，親自將小演員手上的竹截斷，就像都市人步入社會後向現實低頭。（葉志明攝）

究竟成年後的軒仔，是否成為自己最討厭的人，浪費時間做傷害別人或自己的事，或是但求其過餘下時間？軒仔沒有回答，只是弄斷那支不再帶有任何幻想的竹，面對現實，不過小演員用童真提醒軒仔，那種埋頭苦幹的傻勁，正是為自己帶來光芒的關鍵。「軒仔可否不要老，伴我征討？」想通了的軒仔，決定以歌詞回答：

孩子 即使早知 真相那味道 卻想完美到 去違抗定數

正因保持年輕時的傻勁，令軒仔出道20年來繼續展現光芒。（葉志明攝）

在20年來，軒仔也知道近年有不少工作離最初唱作人的發展方向，甚至離音樂愈來愈遠，甚至得悉有歌迷不喜歡這一方面的自己。其實，即使用歌曲說話，還是在社交媒體或鏡頭前大放笑彈，軒仔心中帶給觀眾快樂的心始終沒變。

新版《笑忘書》緬懷昔日香港

這次舞台地板以全實木建造，除了復刻過去曾居住的三級歷史建築「福利別墅」，也象徵著人生：「呢個舞台望落好似好平坦，但係今晚嘅演唱會中，大家都見到有高低起跌，同我及在座各位嘅人生一樣。我知今晚有好多朋友喺各自生活、工作當中有好多困難，甚至喺肢體、健康上都遇到挑戰，希望今晚嘅演唱會可以帶畀大家感動同鼓勵。」

在軒仔眼中，以全實木地板建造的舞台，機關帶動的高高低低，正好反映著人生的高山低谷。（葉志明攝）

在大放笑彈之時，軒仔也不忘感性時刻。他希望透過最後一首歌《笑忘書》，療癒今天仍在香港努力打拼的人：「我想趁呢個機會多謝每一位香港嘅朋友，多謝你哋選擇我，我對呢個城市嘅人有深厚嘅感情，有好多嘅感恩同虧欠，多謝你哋咁耐以來嘅支持。將呢首歌送畀大家，我相信大家嘅經歷都係一樣，會有唔開心、困難，但都有開心嘅時候。願呢首歌喺你哋嘅高潮、低谷都鼓勵到大家。」

軒仔將《笑忘書》送給香港。（葉志明攝）

來到2021年，即使處於人生高潮，面對疫情、移民潮等，或許大家也如台上的舞蹈員一樣，心情變得沉重。軒仔今次把最後一句改成「回憶當天三歲的香港」，臉帶哀愁的舞蹈員此時拿起波棒糖。雖然1984年的軒仔還在廣州，未親身感受當時香港的生活，但他也寄望這個城市重回昔日的繁華盛世，港人能像兒時一樣容易變得快樂。雖然沒有談及充滿傷感的移民潮，但在香港生活將近20年的軒仔，憑著對這個地方的愛戴，足以令台下觀眾感動萬分。