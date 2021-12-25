林二汶演唱會｜平安夜開騷陪觀眾倒數　唱賀年歌迎聖誕搞邊科？

《林二汶Sing Dance音樂會》今晚（24/12）在旺角麥花臣場館舉行，盼透過歌聲與樂迷迎接聖誕節。有不少觀眾都戴上聖誕頭飾應節，準備置身這個音樂派對，除了何超儀及老公外，二汶的父母也親自到來觀賞女兒演出。

演唱會在10時開始，一眾二汶的音樂學校學生在觀眾亮起的手機燈光下出場，他們戴著口罩唱起《四季歌》和《禮儀歌》，得到觀眾掌聲鼓勵。及後二汶在後台位置出場，在歡呼聲下唱《The Christmas Song》。這次演唱會特別之處在於，觀眾入場時需要下載手機應用程式，透過程式內顯示出來的不同燈光玩遊戲。

二汶外套圖案是學生親手畫上。（陳順禎攝）

接著演唱會即進入兒歌時間，二汶一口氣唱出《仙樂飄飄處處聞》、《美少女戰士》、《超級小黑咪》、《問題天天都多》、《忍者小精靈》、《咕嚕咕嚕魔法陣》、《Let It Go》、《Do You Wanna Build A Snowman》、《烏卒卒》、《勇氣100%》（《忍者亂太郎》主題曲）和《超人的主題曲》，觀眾都興奮得忍不住站起來。最後二汶在這一部份選擇與學生合唱《蒙著嘴說愛你》，形容這首姜濤的代表作是現代兒歌。

《蒙著嘴說愛你》已經進化成「現代兒歌」。（陳順禎攝）

在《男朋友》前，二汶說起哥哥一峰早在出道前已經安排她唱不少情歌，笑說自己的歌路離不開煽情、更有怨婦控訴的感覺。隨後二汶再唱《唯獨你是不可取替》，又說聖誕話題離不開愛情，更即場教觀眾用《I Will Always Love You》、《Without You》、《We Are The World》應對分手時遇到的不同情況。隨後二汶又化身Drama queen，唱著一段由《講不出聲》、《我不如》、《電燈膽》、《逼得太緊》、《矛盾一生》、《到此為止》、《笑忘書》等作品組成的Medley。隨後二汶在新歌《自白的勇氣》後，又接連唱起《無忘花》、《最難唱的情歌》和《給最開心的人》，透過歌聲治癒剛剛經歷失戀的觀眾。

隨後二汶再邀請今晚嘉賓SENZA A Cappella登場，首度登上麥花臣舞台的他們在與二汶合唱《Why》後，再向觀眾送上《唱到聲沙》。隨後二汶再重新回到台上，再與SENZA合唱一段Medley，包括《Lady Marmelade》、《非常夏日》、《早安·晨之美》等，觀眾都跟著台上指示一起合唱這些Sing Alone Song，樂在其中。

SENZA擔任今晚嘉賓。（陳順禎攝）

接下來二汶抽選《Bad Guy》、《Lady Marmalade》、《非常夏日》、《iNKDOT》、《早安·晨之美》、《Yeah》、《Shalala》、《Crazy in Love》、《Baby Shark》、《Hey Jude》和《AMANI》的一小部份組成Medley。（陳順禎攝）

在SENZA退場後，二汶送上英文版《再聚》，答謝今晚進場相聚的觀眾，及後再唱《愛情是一種法國甜品》。輾轉間接近晚上12時，二汶說著聖誕代表倒數新年，於是搞搞新意思，將不同傳統聖誕歌融入在賀年歌中，而SENZA也重返台上，準備與大家倒數。至最後一刻，台上即噴灑彩帶，他們即唱起《All I Want for Christmas is You》，二汶也笑說：「Merry Christmas！新年快樂！恭喜發財！」最後二汶以《最後的信仰》結束今晚的音樂派對，最後二汶再用《四季歌》說：「一年有四季，人同人之間都有四季，好多謝今晚入嚟嘅每一位。我更相信任何地方都需要音樂，因為音樂係喺你最甜酸苦辣嘅時候，喺每一個人嘅心入面。祝大家四季安康，聖誕快樂。」