林二汶演唱會｜平安夜開騷陪觀眾倒數　唱賀年歌迎聖誕搞邊科？

《林二汶Sing Dance音樂會》今晚(24/12)在旺角麥花臣場館舉行,盼透過歌聲與樂迷迎接聖誕節。有不少觀眾都戴上聖誕頭飾應節,準備置身這個音樂派對,除了何超儀及老公外,二汶的父母也親自到來觀賞女兒演出。

演唱會在10時開始,一眾二汶的音樂學校學生在觀眾亮起的手機燈光下出場,他們戴著口罩唱起《四季歌》和《禮儀歌》,得到觀眾掌聲鼓勵。及後二汶在後台位置出場,在歡呼聲下唱《The Christmas Song》。這次演唱會特別之處在於,觀眾入場時需要下載手機應用程式,透過程式內顯示出來的不同燈光玩遊戲。

二汶外套圖案是學生親手畫上。(陳順禎攝)

接著演唱會即進入兒歌時間,二汶一口氣唱出《仙樂飄飄處處聞》、《美少女戰士》、《超級小黑咪》、《問題天天都多》、《忍者小精靈》、《咕嚕咕嚕魔法陣》、《Let It Go》、《Do You Wanna Build A Snowman》、《烏卒卒》、《勇氣100%》(《忍者亂太郎》主題曲)和《超人的主題曲》,觀眾都興奮得忍不住站起來。最後二汶在這一部份選擇與學生合唱《蒙著嘴說愛你》,形容這首姜濤的代表作是現代兒歌。

《蒙著嘴說愛你》已經進化成「現代兒歌」。(陳順禎攝)

在《男朋友》前,二汶說起哥哥一峰早在出道前已經安排她唱不少情歌,笑說自己的歌路離不開煽情、更有怨婦控訴的感覺。隨後二汶再唱《唯獨你是不可取替》,又說聖誕話題離不開愛情,更即場教觀眾用《I Will Always Love You》、《Without You》、《We Are The World》應對分手時遇到的不同情況。隨後二汶又化身Drama queen,唱著一段由《講不出聲》、《我不如》、《電燈膽》、《逼得太緊》、《矛盾一生》、《到此為止》、《笑忘書》等作品組成的Medley。隨後二汶在新歌《自白的勇氣》後,又接連唱起《無忘花》、《最難唱的情歌》和《給最開心的人》,透過歌聲治癒剛剛經歷失戀的觀眾。

隨後二汶再邀請今晚嘉賓SENZA A Cappella登場,首度登上麥花臣舞台的他們在與二汶合唱《Why》後,再向觀眾送上《唱到聲沙》。隨後二汶再重新回到台上,再與SENZA合唱一段Medley,包括《Lady Marmelade》、《非常夏日》、《早安·晨之美》等,觀眾都跟著台上指示一起合唱這些Sing Alone Song,樂在其中。

SENZA擔任今晚嘉賓。(陳順禎攝)

接下來二汶抽選《Bad Guy》、《Lady Marmalade》、《非常夏日》、《iNKDOT》、《早安·晨之美》、《Yeah》、《Shalala》、《Crazy in Love》、《Baby Shark》、《Hey Jude》和《AMANI》的一小部份組成Medley。(陳順禎攝)

在SENZA退場後,二汶送上英文版《再聚》,答謝今晚進場相聚的觀眾,及後再唱《愛情是一種法國甜品》。輾轉間接近晚上12時,二汶說著聖誕代表倒數新年,於是搞搞新意思,將不同傳統聖誕歌融入在賀年歌中,而SENZA也重返台上,準備與大家倒數。至最後一刻,台上即噴灑彩帶,他們即唱起《All I Want for Christmas is You》,二汶也笑說:「Merry Christmas!新年快樂!恭喜發財!」最後二汶以《最後的信仰》結束今晚的音樂派對,最後二汶再用《四季歌》說:「一年有四季,人同人之間都有四季,好多謝今晚入嚟嘅每一位。我更相信任何地方都需要音樂,因為音樂係喺你最甜酸苦辣嘅時候,喺每一個人嘅心入面。祝大家四季安康,聖誕快樂。」