新城2021｜傳無綫港台頒獎禮合併 MIRROR期待：想見TVBuddy

《新城勁爆頒獎禮2021》昨晚（27/12）在會展Hall 5BC舉行，其中MIRROR一口氣奪得9個獎，成為大贏家。雖然整體上有進步，但隊長Lokman（楊樂文）坦言未算滿意：「今年係多咗人出solo，所以其實唔算多咗好多獎，所以要繼續努力，用作品說話。」

MIRROR奪9獎成為大贏家。（陳芷穎攝）

Jer（柳應廷）首奪男歌手獎，連友台歌手胡鴻鈞（Hubert）也稱讚他唱歌好聽。Jer直言很感動：「有好多樂壇前輩都係我自己由細到大都好鍾意，今次得到Hubert前輩嘅支持我都好開心。我會繼續做多啲歌陪大家成長。」至於在唱《狂人日記》時疑似站不穩，Jer說自己在沒有歌詞機下進入忘我狀態：「演唱會都會有提詞mon睇下，但係頭先係第一次冇望歌詞，全程投入，投入得滯就唔知點解會跌下撞下。」至於贏得「勁爆我撐新人」的Edan（呂爵安）則感謝歌迷支持：「因為全靠大家投票我先會有呢個獎。」

Jer聽到Hubert讚自己後覺得感動。（陳芷穎攝）

Jer稱跌倒是因為表演時進入忘我狀態。（影片截圖）

有傳港台與無綫落實合併頒獎禮，意味MIRROR有機會亮相TVB，AK（江𤒹生）直言期待：「係咪㗎？唔好呃我哋喎！我哋等電話、練定歌啦。（最想見到邊個？）我想見到TVBuddy真人，見Sound Bear見得多呀嘛。」至於姜濤則期待與友台歌手交流：「同每一個歌手合作都好期待，好想向佢哋學習。」AK再直言：「搵我哋演繹隔離台嘅電視劇主題曲都得。」

AK話想唱TVB劇集歌。（陳芷穎攝）