新城2021｜泳兒首奪女歌手獎認眼淺：呢個獎對我嚟講好遙遠

《新城勁爆頒獎禮2021》在昨晚（27/12）完滿結束，當中泳兒（Vincy）除了憑《荊棘海》贏得歌曲獎外，更首次奪得女歌手獎項，她在台上也相當感動。她接受《香港01》訪問時坦言，過去未曾強求得到女歌手獎：「我冇設定一個目標畀自己，話自己幾時要攞到，因為我真係唔敢去定，呢個獎對我嚟講好遙遠。今年可以攞到，其實係一個好好嘅時間，因為我遇到一班好好嘅音樂人，做咗一啲代表到自己，大家都好鍾意、接受嘅曲風同MV。」她透露「海洋系列」即將來到最終章，今日將會錄整個企劃最後一首歌，坦言對這個將近三年的企劃有點不捨得，不過踏入2022年，Vincy將嘗試另一種音樂類型：「係會唔捨得，唔想佢完，但係我覺得唔可以一直做同一樣嘢，呢個完結係另一個開始。」

Vincy首奪新城女歌手獎。（陳芷穎攝）

早前在軒仔演唱會中，泳兒有份擔任嘉賓，上台前軒仔憶起在舊公司的事業低潮，令Vincy上台後即忍不住落淚。她笑說自己是「喊包」，又指本來已經計劃好要在台上說甚麼：「本身我只係想講佢係我個演唱會嘅第一個嘉賓，我冇諗過佢先下手為強，講一啲我哋以前嘅經歷，例如我哋跑遍大江南北登台。我同佢好有緣分，噚日佢喺紅館開騷，呢個都係我夢想嘅舞台，佢願意同我分享呢個咁靚嘅台，我真係好多謝佢。佢真係我一個好好嘅朋友、前輩，我有好多嘢要向佢學習。」問到登上紅館是否自己在2022年目標，Vincy坦言希望盡快能向歌迷表達好消息。