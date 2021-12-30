謝安琪演唱會｜揭兒子因Jer愛上廣東歌：佢會問我啲字點讀同點解

《MOOV LIVE 謝安琪》完滿結束。（梁碧玲攝）

《MOOV LIVE 謝安琪》昨晚（29/12）在會展Hall 5BC完滿結束，獲得老公張繼聰、兒子張瞻和其他家人現身撐場。Kay在騷後接受傳媒訪問，她透露本來負責動畫的同事因病住院，幸好邀得朱祖兒臨危受命，令觀眾在台下擁有視覺上的享受。她坦言過去一段時間收到不少主辦方的邀請，協助她在更大的場地開個唱，甚至在海外登台，指過去一段時間考慮過不少在本地的場館，但因應疫情關係未有考慮離港開巡迴個唱。

老公張繼聰在騷後於後台現身。（梁碧玲攝）

今晚Kay在選曲上以翻唱他人經典及演繹自己代表作為主，反而沒有把今年推出的4首作品放進歌單。她解釋希望歌單能緊扣今次演唱會希望帶出的信息：「我創作今次演唱會嘅時候都諗，其實人生去到某個年紀都會經歷過一啲高低起跌，或者係成個世界都有不同狀況，我想呢個騷可以畀到少少力量大家，無論人生經歷過咩起跌興衰，都要有信心可以再次提起勁。尤其是呢個騷喺年尾，準備迎接新一年，所以構思嘅時候都係圍繞呢個概念，唔會特登將自己啲新歌放入去，反而係揀咗好多啱意思嘅舊歌。」Kay稱讚台下觀眾理解能力高，懂得體會整個演唱會期間的情緒起伏。

雖然犧牲了公開演繹新歌的機會，但Kay在選曲上花了不少心思，令整個中心思想更加豐富、完整，帶給觀眾更多力量。（梁碧玲攝）

相隔兩年再開演唱會，今年轉為獨立歌手的Kay坦言籌備期間自己的參與度高，也體會到集合團隊力量才能成事。談到今次邀請三個年輕一代的音樂單位擔任嘉賓，Kay指自己像是「夾心階層」，過程中也想起往年也深得前輩提攜、幫忙：「例如今日YT（俞琤）都有嚟，兩年前喺同一個地方，我記得自己生完BB後復出搞音樂會，佢有上台幫我彈ukulele，今日都有嚟睇。我嘅人生好幸運，成日都有好多前輩歌手，或者資深或者有份量嘅媒體前輩對我好好，我都要畀心機，他日我成為前輩，我都要將呢啲支持畀身邊嘅新歌手，佢哋都係經歷緊你經歷過嘅嘢。」

Kay希望與年輕一代分享舞台，正如自己初入行時得到前輩提攜一樣。（梁碧玲攝）

今晚三位嘉賓柳應廷（Jer）、Olivier Cong和FIESTER都是Kay親自邀請。說起Jer的吸引之處，Kay則談起第一次看MIRROR演唱會後台時所看到的事：「我見到佢喺後台好認真咁開聲，跟住我開始留意佢solo歌，覺得佢嘅歌好有深度，例如『重生三部曲』啲歌詞真係好深。我要多謝佢，因為佢吸引咗我個仔張瞻更加留意廣東歌，例如裏面有好多字都好深，佢會問我呢啲字點讀同點解。」Kay覺得擔任開場嘉賓的Olivier音樂造詣高，認為對方比較低調，不過在欣賞對方演出時就深深被吸引，希望他們原班人馬一起享受舞台。至於FIESTER，Kay則談起一段與主音Alison有關的有趣經歷：「如果一個女仔又可以粗豪、有力量、強大，但係同一時間可以好溫柔、可愛，其實係好犀利，我覺得FIESTER就係嗰種，音樂類型好精彩、有趣。我好鍾意Alison，佢今日突然話畀我知，原來我哋同一日生日，雖然年份相隔好遠。佢話『以前已經好想成為歌手，然後我查到原來我同你係同一日生日。』我聽完即刻覺得好有力量，好好笑，但係呢啲就係歌手之間嘅小交流，好享受。」