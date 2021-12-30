《01眾樂迷》精選2021年20大金句　曾比特《我不如》依然係最悲情

撰文：劉傳謙
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轉眼間2021年來到尾聲，要選哪一首歌作為年度之最，相信大家已經心中有數。在回顧一年內的心情或經歷，通常都會透過一句最能點題的歌詞出發，未知以下20句歌詞能否幫助你概括今年？

即刻睇下係邊20句：

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