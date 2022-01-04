Supper Moment與任賢齊同台演出　佩服天王為唱廣東歌準備充足

在剛過去的《2021美麗的夜香港跨年演唱會》上，樂隊Supper Moment當晚不單止Rock爆舞台，帶動全場觀眾起身揮動雙手和應，更和台灣天王級歌手任賢齊一起合唱他們彼此的作品《任消遙》和《橙海》。起初大會提出這個表演方案時，四子覺得非常驚喜，他們一直也很喜歡小齊的歌曲及電影，能夠和他同台演出是他們的榮幸；小齊則表示他剛出道時也曾組團，知道樂隊的路並不容易，非常欣賞Supper Moment 能四人同心堅持音樂夢15年，而他們撰寫曲詞的《橙海》歌詞非常宏觀和充滿了愛，所以便揀選了這曲作為合唱。

Supper Moment與小齊合唱，機會難得！

Supper Moment 綵排當天在後台和小齊首次碰面時，小齊的親切令他們起初的緊張一掃而空，到他們一起正式在台上綵排，因《橙海》始終是一首廣東歌，小齊特意把歌詞背熟，只綵排了兩次便令演唱會監製滿意效果，專業態度令Supper Moment大為佩服。

為合唱《橙海》，小齊預先花時間背好歌詞，相當專業。

當晚Supper Moment和小齊一起在台上出現時，現場尖叫不已，他們先合唱小齊的《任消遙》，接著合唱Supper Moment的《橙海》至和唱部份時，全場過萬觀眾更一起拿出手機把電筒開著形成一片燈海，場面非常壯觀。Supper Moment覺得在疫情下能夠和眾多巨星包括林子祥、郭富城、任賢齊和草蜢等一起出席除夕倒數活動非常榮幸及感恩，期望2022年全球疫情可以快點受控，好讓大家能回復正常的生活。

小齊和Supper Moment都好投入！

與此同時，Supper Moment最新派台歌《同眠》也新入榜，空降港台「中文歌曲龍虎榜」第7位 ，他們均表示非常興奮，並承諾會撰寫更多精彩的作品答謝大家對他們的支持。

重溫當晚Supper Moment表演：