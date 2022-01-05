20周年｜英皇搵豪Dee做MV男主角致敬　張敬軒：我忍唔住講粗口

張敬軒入行20周年，近來都忙於演唱會，所屬的公司英皇娛樂一眾同事也特意為了軒仔，準備了一份禮物給他，怎料軒仔看完後除了瘋狂大笑之外，更笑言：「我真係忍唔住講粗口」。

睇咗啲咩要講粗口。（YouTube）

英皇娛樂的同事們用心製作拍了一條影片，片長11分鐘，然後軒仔將這影片放在他的YouTube Channel中，軒仔由一眾同事帶到了一間特別佈置過的禮物房坐下，然後播放了一段影片，原來影片請來了微辣藝人豪dee拍片，豪dee說道由中學時已經是軒仔的fans，《斷點》和《My way》是他最愛的兩首歌曲。

軒仔頂唔順。（YouTube）

然後豪dee說完後，音樂便響起，是軒仔的新歌《On my way》，他們拍攝了一個MV，由豪DEE做男主角，請來了不少藝人來在MV中亮相，有吳日言、衛詩雅、「下一世老婆」七仙羽（七師傅）、當奴。而在MV中豪Dee多個造形是在向張敬軒這20年發生過的經典事致敬。

睇完MV笑到傻咗。（YouTube）

到最後MV突然彈了好友容祖兒（Joey）唱《On my way》，十分驚喜，軒仔的一眾知深歌迷也來了全場大合唱，更說道：「張生，20周年快樂，多謝你呢20年對音樂堅持，嚟近20年我哋繼續風雨同路。」

到播出嗚謝名單時，每位在影片中出現過的特別嘉賓也錄了一段說話送給軒仔，Joey說：「你小心睇住把聲，首首歌都咁高音，首首都海豚時候，要好好利用自己把聲，早啲瞓，唔好捱夜，唔好理咁多事，專心唱好你嘅歌，食多啲早餐，將你最靚仔一面畀所有人睇，I love you。」

另外眾所周知王菀之是軒仔多年的好友，雖然王菀之並沒有在mv中出現，但為了給軒仔驚喜，王菀之清唱了一段《On my way》送給軒仔，她說：「多謝你過去20年送畀大家你嘅音樂作品同歌聲，仲有你嘅內心世界同善良，陪伴大家成長，陪伴好多人渡過好開心嘅時刻同好難過時刻。喺度繼續祝福你想做嘅事，皇上。」

軒仔看完後即大叫「多謝，花咁多心機做呢件事」。雖然整件事好感動，但軒仔笑言：「我依家成個腦都係豪dee個樣，豪dee係我醜化你，Sorry。」

點擊下圖睇究竟MV有咩同軒仔致敬，同埋有咩嘉賓有份參與！

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