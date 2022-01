《RubberBand x 香港節慶管弦樂團 “Live by the Harbour” 音樂會》宣布延期。(資料圖片)

變種病毒Omicron最近在香港形成社區隱形傳播鏈,本地爆發第五波疫情,政府宣布1月7日凌晨零時起關閉多個處所,而不少演唱會、舞台劇亦受影響,其中由耀榮文化主辦的三場演唱會,受影響演出單位分別有RubberBand,陳蕾 x ToNick及C AllStar + MR.。

最早舉行音樂會樂隊RubberBand原訂於後日(7日)舉行的《RubberBand x 香港節慶管弦樂團 “Live by the Harbour” 音樂會》。主辦機構耀榮文化發通告指,為配合政府最新防疫措施,1月7日至 9日於竹翠公園 Wonderland 舉辦的《 RubberBand x 香港節慶管弦樂團 “Live by the Harbour” 音樂會》 將會延期,呼籲觀眾保留門票,後續安排將於2022年1月22日起持續更新,預計將於政府宣布放寬相關防疫措施後三個月內於同樣場地作出補場安排。同場安排亦適用於陳蕾 x ToNick及C AllStar + MR.兩次音樂會。