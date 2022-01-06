金曲頒獎禮｜林奕匡盼看到歌手合作演出：呢兩年少咗歌手同場活動

林奕匡（Phil）今日（5/1）現身電視城，出席《金曲頒獎典禮2021/2022》記招。他接受《香港01》訪問時，回想起1月1日重返叱咤頒獎台，相隔3年再奪唱作人獎項，他坦言對過去一年作品有信心，但認為這個獎得來不易：「近年真係多咗好多新人，對樂迷而言絕對係好事。其實我唔會希望自己嘅工作容易，一直希望自己有進步，做多啲好歌。」

Phil今日出席《金曲頒獎典禮》記招。（梁碧玲攝）

說到最值得高興的事，Phil認為是兌現自己承諾，為更多歌手寫歌：「好難，依家冇sidetrack，唔會出大碟，冇咁多首歌可以畀你試其他曲風，今年寫到4首已經係好鼓舞，今年嘅目標係寫得更加多。」不過問到頒獎禮後如何慶功，Phil卻說：「其實真係冇特別慶祝，嗰晚有慶祝開，之前問過公司有冇慶功，本身佢哋冇，但係佢哋額外做個迷你慶功，不過我早走咗少少。」雖然回家後已經是凌晨4時，Phil忍不住開直播暢談得獎感受，但翌日他選擇繼續寫歌，將為別人寫歌的動力付諸行動。

問到點慶祝攞獎，Phil居然話係寫歌！（梁碧玲攝）

問到對頒獎禮合二為一，會否希望成為首屆唱作人得主，Phil對獎項順其自然：「有獎固然開心，但係我最期待見到唔同歌手表演，始終因為疫情，呢兩年少咗好多歌手同場嘅活動，例如係一啲商場演出，冇乜機會睇其他朋友唱新歌。現場睇到呢啲表演同合作係好正嘅，因為呢啲全部都係非賣嘅座位，通常都係坐前面。除咗欣賞之外，都可以從中得到一啲啟發。」