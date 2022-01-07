Supper Moment無懼與內地公司合作搞巡唱：好清楚自己想做咩

樂隊Supper Moment昨日（5/1）在《香港金曲頒獎典禮2021/2022》記招前接受《香港01》訪問，在回顧2021年，四子除了談到年底與任賢齊合唱外，也說起在聖誕期間舉行的《Everything In The Box》音樂會。問到當時挑戰自己作曲的《人類群星閃耀時》，主音Sunny（陳仕燊）也不禁佩服Jer（柳應廷）的唱功：「其實首歌都真係幾難唱，好記得我哋唱完返入後台，Carl叔叔（王雙駿）都話首歌真係難唱。但係諗返，其實呢首歌係我寫嘅，所以呢個都可以話係自作孽。」

記得早前在訪問中提過，Supper Moment在來年將展開巡迴演唱，Sunny透露今次將與內地公司合作：「我哋同新嘅公司合作，係一間內地唱片公司『太合麥田』，希望將來嘅巡唱可以有一個更加好嘅規劃。對我哋嚟講，做音樂最緊要係做返自己節奏，最希望係可以喺巡唱期間繼續創作、出專輯，呢樣嘢對我哋4個嚟講係目標。」問到與內地公司合作，會否擔心再次引起網民激烈討論，Sunny坦言：「網民嘅意見我哋係在意嘅，意思係呢啲會係鞭策，係我哋想做好自己嘅動力。但係同一時間我哋話唔在意嘅原因係，我哋好清楚自己想做嘅嘢係咩，做音樂同表演最緊要係享受成果，相信好嘅音樂同現場演出係會有一種力量畀大家。依家係有疫情，希望疫情快啲穩定落嚟，大家都搵得返自己嘅生活節奏，呢樣嘢係我哋最想大家做到。」