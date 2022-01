睇數據分析商台係咪「不太喜歡」環球歌手　Gin Lee戰績急轉直下

商台承接上年樂壇新血湧現之勢,決定集合一眾2021年樂壇新人一同重返亞博館Arena,舉行《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》,未料名單一出即引起風波。事緣同屬環球旗下,在上年出道的曾比特(Mike)、石山街、P1X3L、Kerryta及趙浚承,將通通缺席演唱會,令不少人猜測箇中原因。

而環球唱片在今午(19/1)的回應中,雖然強調沒有杯葛商台的意思,尊重每個平台的機制,但直言:「近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品,例如:AGA、Gin Lee、張學友及ONE PROMISE等等。」就聲明中提及的歌手,記者決定比較他們於2020、2021年的作品在「903專業推介」的成績,發現前年拿過一首冠軍歌的Gin Lee(李幸倪),上年成績可說是大插水。



《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》的表演名單中沒有曾比特、石山街、P1X3L等環球歌手,意外令近年環球唱片與商台的關係浮上水面。(葉志明攝)

疑與商台決裂? 環球回應:兩年來商台不太喜歡環球旗下歌手作品

與學友合唱歌冇上榜或成導火線?

Gin在前年的四首派台歌均有上榜,雖然該年頒獎禮沒有得獎,但當年也有一首冠軍歌《美男子與香煙》。不過來到2021年,Gin於上半年先擔任《聲夢傳奇》導師工作,至下半年開始出新歌急起直追,更邀得偶像張學友合唱《日出時讓街燈安睡》打響頭炮。歌曲得到港台、TVB和ViuTV冠軍,在商台卻反應冷淡20大不入,除了明顯反映了商台與其他媒體取態不一樣外,也埋下環球明言對商台感到失望的伏線。雖然新歌《IDK》最後順利在商台上榜,但早早在第12位已經落榜,與接連拿下港台、新城冠軍相比,歌曲表現依舊未如預期。最後Gin在2021年只有一首上榜歌,成績只列中游位置,確實與上年有過不少落差。

上年其中一個令樂迷感到不可思議的結果,相信是Gin與學友合唱的三台雙周冠軍歌《日出時讓街燈安睡》,最後在商台連推介榜都上不了。(資料圖片)

ONE PROMISE未攞過冠軍歌

同樣情況也發生在樂隊ONE PROMISE身上,他們在2020年推出的《寂寞的怪獸》和《懷念晴朗的雨天》都分別打入十大位置,而後者更是亞軍歌,然而出道三年卻依然未有一首冠軍歌。到了前年年底的《明年見》及上年推出的《平凡人的自傳》,ONE PROMISE的成績卻不進反退,在港台和ViuTV皆躋身三甲的同時,兩首歌卻只登上過商台下游位置,相信也令歌迷感到失望。不過,隨著樂隊今年正式轉型,新曲風或許會再次吸引到商台DJ的注意。

今年確立新的發展方向後,相信ONE PROMISE的成績會大有進步。(資料圖片)

AGA因病影響產量無緣蟬聯

在回應中提及到的另一位環球女將,同樣要於去年身兼《聲夢》導師工作的AGA(江海迦),其實在前年的三首派台歌《Mad》、《See You Next Time》和《So Called Love Song》都是冠軍歌,更是叱咤女歌手金獎及唱作人金獎得主,追平王菲在1996年的記錄。上年兩首派台歌《CityPop》和《理性與任性之間》非冠即亞,成績也是相當理想,如非上年底一度因病入院,影響工作進度,或許會有力再次問鼎女歌手三甲,加上其英文歌《What Are We Gonna Do》也同樣登上商台外語歌榜「903豁達推介」,其實商台對AGA的歌曲反應與上年相若。

如果商台真的「不太喜歡」環球歌手,AGA的《理性與任性之間》就不會成為冠軍歌。(資料圖片)

DJ取態影響「專業推介」

過去商台「903專業推介」一直標榜以歌曲播放率為基礎,制定年底頒獎禮的成績,而歌曲榜是統計所有903 DJ過去一周播放得最多的20首華語作品,透明度相對其他頒獎禮高。機制背後也出現了一個影響戰局的最大因素,要成功令歌曲在推介榜得到更高位置,就要先令DJ接受和喜愛這首作品,繼而透過大氣電波分享給各個聽眾。如此一來,成績在某程度上確實反映著DJ和節目主持人的音樂選擇,至於DJ的音樂選擇是否貼近普遍樂迷的聽歌品味,則交給讀者自行思考。