商台被指不愛環球歌手作品　森美稱歌好聽就播：唔係佢紅就要播

商台定於3月舉行《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，邀請上年出道的歌手一起參與，未料環球唱片沒有派曾比特、石山街、P1X3L等旗下歌手參與，回應事件時更直斥商台近兩年「不太喜歡」環球歌手旗下作品，引發風波。叱咤903節目主持人森美今日（20/1）現身觀塘出席活動時再次接受《香港01》訪問回應事件，稱相信大部份DJ與自己一樣，播歌只基於個人口味，往後也不會刻意統計播放次數：「我哋嘅機制真係『好聽就播』，但係會唔會有其他歌更好聽，播多咗，我哋都未必會知，因為唔會特登計住。我哋唔會話呢首歌好聽，播咗10次，然後覺得嗰首歌冇咁好聽就淨係播9次，我哋真係冇計，純粹係想聽多次就播，只係好隨心、單純咁播。同埋次數多寡都唔係容易計算到，因為有太多同事，太多日子，太多歌，所以（「專業推介」）唔係可以計算得到嘅結果，而係隨心嘅結果。」

森美強調自己播歌從心出發，笑說如果一年內幾乎每天都下雨，自己播得最多的會是《分手總要在雨天》。（葉志明攝）

森美又以愛情舉例子，稱一首歌播放次數較少並非衡量DJ是否喜愛作品的唯一標準：「好多人都會話朋友之間，當然係見得多啲嗰個就等於係愛佢多啲，但係你根本唔會計住大家見咗幾多次，例如見人哋係7次，見佢先得6次，到最後原來係女朋友見得最少，咁係咪代表你唔愛女朋友？唔係，只係咁啱係見得最少。」他稱自己播歌從不考慮作品出自哪位歌手，甚至不清楚歌手是來自哪一間唱片公司：「從來唔會話呢間唱片公司播3次，另一間又要播返咁多次，變咗好似指定每一間公司、歌手都要播，我哋真係冇，真係隨心，咁多年嚟都係用呢個方法做，未來都會係咁。如果你哋覺得唔公平，應該每間公司或者每個歌手都要有，我唔敢講係全公司，但係呢個唔係我嘅播歌方向。絕對唔會係因為嗰個係大歌手，係紅歌手，就要播多啲，如果唔係另外一啲歌手唔係咁紅，又冇大公司支持，佢哋嘅歌咪會冇影？」

森美不會考慮歌曲是出自哪位歌手，甚至不會故意記下歌手來自哪一間唱片公司。（葉志明攝）

近年MIRROR一直在頒獎禮票選獎項上佔盡優勢，歌迷也用心製作不同應援物送給DJ，森美對歌迷踴躍為偶像宣傳感高興，但強調派應援物不等於可以為歌曲換取更高播放率：「大家都會見到『我最喜愛』獎項係MIRROR，但係至尊歌同『叱咤十大』唔一定係佢哋，所以點解咁多年嚟都要分開『專業推介』同『我最喜愛』，如果播歌次數真係因為MIRROR送嘅嘢有影響，你會見到兩個結果係一模一樣。有人會問點解唔係MIRROR攞組合金，你可以話佢哋鍾意C AllStar、RubberBand啲歌多啲，所以就唔係MIRROR攞。結果話畀大家聽，你哋送咁多嘢畀我係好開心，可以繼續送啲嘢食畀我，但係要講聲唔好意思，如果咁做係想影響我播咩歌，真係唔得。（蘋果批？）係，其實《My Apple Pie》喺我嘅節目唔係播得特別多，但係佢哋嘅蘋果批我就食得特別多，哈哈。當然佢哋嘅禮物幫到我哋認識呢位歌手更加多，但係到最後，我只係諗邊首歌我更喜歡。」

森美舉例說自己愛吃歌迷送贈的蘋果批，但《My Apple Pie》在自己節目內的播放次數並不高。（森美Instagram圖片）

將焦點再次聚焦於環球歌手，尤其聲明中提及過的Gin Lee（李幸倪）和AGA（江海迦），森美強調自己在節目上也有播AGA的歌，最後她也有一首冠軍歌及一首亞軍歌。除了Gin的成績，原來他也對鄭融《多喝水》在叱咤頒獎禮得到歌曲獎第四位感到驚訝：「我都唔介意講埋，嗰晚鄭融係令我驚訝嘅，心諗我哋真係有播咁多鄭融咩？之後我哋真係會討論返，其實係上年年頭比較少歌，而呢首歌真係好聽，嗰陣就播咗好多次，但係我哋唔會計住播咗幾多次，冇一個DJ會話自己播咗佢15次，之後有另一首更加鍾意嘅歌就播20次。好聽係好聽，但係播到咁高位就確實估唔到，而我哋都會接受我哋製造出嚟嘅呢個結果，當然我哋希望大家知道機制係點。」