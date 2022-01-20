莫文蔚新歌MV上架賀出道29周年　3歲時立志做電影明星剪報曝光

1月19日是莫文蔚（Karen）出道29周年的大日子，她特地於今天推出新歌《原來…甚麼都有可能》MV，與樂迷分享這份喜悅，她同時亦分享了對於音樂事業的願景。

《原來...甚麼都有可能》MV在Karen出道29周年之時正式推出。

《原來…甚麼都有可能》的誕生源自Karen出道時的第一首主打歌《原來…沒可能》，當年Karen還是新人的時候，沒想到唱片公司為她選擇了一首歌名看似不好兆頭的歌曲作為出道單曲。還好她一直努力不放棄，激起鬥志，希望證明給大家看其實只要付出努力，一切都會有可能的。而這首歌的誕生也十分神奇，Karen去年回港後認識了師妹黄妍（Cath），當時Cath向Karen表示想為她寫歌，及後收到demo的Karen發現Cath的demo和她正在創作的一段旋律不謀而合，於是Karen向製作人提議將二人創作的旋律交疊成為副歌，加上作詞人陳振宜為兩段旋律分別填上歌詞，令這首音樂作品變得更別樹一格。

Karen與師妹Cath合寫《原來...甚麼都有可能》。（梁碧玲攝）

新歌MV特別收錄去年《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》的精彩場面，當時因爲疫情，這一場絕色尾站差一點就沒辦法如期舉辦，最終在大家的努力，克服各種困難下，再一次證「原來…甚麽都有可能」。所以在企劃這個MV的時候，Karen就已經希望加入絕色香港站的畫面，讓樂迷可以在這個特別的日子，與Karen一同回味她最後一次舉行的大型巡迴演唱會的最後一站。除此以外，MV最後還特別加入一張Karen兒時的剪報，原來她在三歲的時候就已經立志成為一位電影明星。

Karen在MV最後放上3歲時的剪報。（MV截圖）

回望過去29年，Karen慶幸自己不停發夢，她說：「由出道至今，我一直都為自己訂下不同嘅目標，然後就咩都冇諗勇往直前，結果真係完成咗好多發夢都冇諗過嘅事情！所以我一直堅信，只要有恆心有夢想去追夢，立定決心就一定可以做得到。展望將來，我仲有好多夢想想去實現，希望我可以透過音樂，繼續完成更多不可能嘅任務，回饋樂迷、回饋社會。」

上年在疫情下仍能成功舉辦《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》，在Karen眼中也是一個奇跡。（陳順禎攝）

點擊圖輯回顧Karen出道29年經歷：