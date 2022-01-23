黃偉文唔只鬧過黃柏高係改歌名慣犯　曾投訴黎明有鋪「改嘢癮」

填詞人黃偉文（Wyman）近日於社交平台分享一句出自楊千嬅《MR.》的歌詞「可想過你那弱點／就是我剛剛想要」，在Hashtag上卻指歌名被黃柏高（Paco）擅自改得「離題到爆又老套」，又指《MR.》只是「Paco旗下好多好多首粒聲唔出自己求X其改個歌名到出咗街我先知嘅歌之一」，直斥對方不尊重自己。

其實Wyman在12年前一篇名為《填詞人最怕的事》的雜誌專欄文章，已經提到自己害怕在沒有事先通知下被改歌名，他直言：「改名是我人生裏其中一個最大的Obsession（執著），很多時寫一整份詞就是為成全一個好名字，所以我改的名大家千祈咪『掂』，否則手都斬埋你……」在這篇文章中，Wyman提到3首無緣無故被Paco改歌名的作品，不過最令Wyman感到莫名其妙的一次，竟然與四大天王之一黎明（Leon）有關。



黃偉文公開鬧Paco黃柏高擅改楊千嬅《MR.》歌名：離題到爆又老套

Wyman近日在分享楊千嬅《MR.》歌詞時，慨歎歌曲「只不過係Paco旗下好多好多首粒聲唔出自己求X其改個歌名到出咗街我先知嘅歌之一」，其實這個指控早在2009年的專欄文章中已經提出過。（黃偉文Instagram圖片）

「黃柏高為首的相關集團最喜歡做這樣的事」

專欄裏Wyman直斥「黃柏高為首的相關集團最喜歡做這樣的事」，文內談及的3首與Paco有關的案例全部都是Kelly的作品，當中1997年的代表作《星夢情真》，Wyman稱歌名本來叫《一億七千萬雙眼睛》，雖然歌名較長，但自覺不失有型一面。而最後在未被通知下被改成《星夢情真》的原因，則令Wyman感到非常無奈：「星咩嘢夢情咩嘢真唧？都九唔搭八嘅，但黃先生後來才告訴我，這個名原來是他叫我當時的老闆俞琤御賜的，雙重的大石『責』（砸）死蟹，我仲邊有聲出？邪就邪在，這類我認為近乎污點的作品，常常到最後都變成很hit的，即是條褲爆呔那天才撞到最多人，吹脹。」

早在12年前的文章中，Wyman已經說「黃柏高為首的相關集團最喜歡做這樣的事」。（資料圖片）

Paco幫過Kelly改呢3首出自Wyman嘅歌名：

直言Leon有「改嘢癮」

雖然Paco在Wyman眼中是慣犯，但他認為眾多案例中最不可思議的，原來是Leon的《喜》。他透露本來歌名是《休戰日》，得知「當時似乎有鋪『改嘢癮』的黎生已有點微言」後，他決定要做好兩手準備，由於歌曲圍繞著女友箍緊男友的心理，他又想到玩食字gag，又把歌曲命名為《You’re so Cool》，最後得知Leon決定把歌名改成《喜》後，令他感到非常驚訝和失望：「係係係，我知兩個都唔係特別標青嘅名，『cool』與『箍』的食字甚至有少少爛gag feel，但至少貼題吖大佬，失驚無神這首歌在派台時變了無頭無尾兼『倔雷搥』的《喜》，係，《喜》，你們上網Google一下這份歌詞就明我的下巴當日為甚麼脫骹了。（好在佢無將同碟的其他歌改埋做《怒》《哀》《樂》唧！）」