Edan呂爵安首辦線上個唱　邀Jer做嘉賓合唱《一表人才》掀高潮

呂爵安（Edan）昨晚（26/1）舉行首個個人線上音樂會，吸引約45,000人一同收看。音樂會上，Edan除了演繹《E先生 連環不幸事件》和《小諧星》外，更獻唱了不少大受歡迎的音樂作品，包括張天賦（MC）新歌《時候不早》，及電影《月老》主題曲《如果可以》。當晚柳應廷（Jer）不但驚喜現身，更與Edan合唱《一表人才》和MIRROR新歌《12》，掀起全場高潮。

今次是Edan首度開線上個唱。

Edan首個個人音樂會順利完成，被問到是否滿意自己的表現，他認為始終是第一次舉行個人音樂會，難免會有點緊張。他直言與MIRROR以組合形式舉行演唱會較輕鬆：「例如演唱會的時候每人只須負責兩三個部分，今次音樂會都有大約六首歌曲，如果有兄弟在身旁會輕鬆點之餘，亦有多一點不同形式的表演。而自己一個表演的時候主要會專注在唱歌方面。」

回顧今次演唱會歌單，Jer期望今次與Edan合唱《一表人才》，能滿足部份歌迷渴望：「因為粉絲一直以來都很希望我們倆可以合唱，而剛剛邱澤峰與Edan又推出了這首合唱歌，對於粉絲來說我們這個合唱版本應該都挺特別。」而Edan最喜歡今次與Jer合唱二人版本的《12》，以一人一句疊唱形式表演很有趣，不過Jer笑說不認同：「這首歌本來是12個人唱，現在要對著Edan唱很sweet的歌詞，例如『I need you』……我覺得有點嘔心！」

剛過25歲生日的Edan感謝「爵屎」的生日驚喜，Jer則建議Edan以搞笑的音樂挑戰報答歌迷。

談到2022年音樂大計，Edan坦言今年在工作上要符合大家的期望：「好多謝每一位粉絲，不論是MIRROR粉絲還是個人粉絲，他們都是因為很愛我們才會常常聽我們的歌，所以真的很幸運，2022年要對得起大家，做更多好作品。2022年第一首歌會跟上一年不同，會有新的感覺，在這先不劇透。而今年希望會出兩至三首歌和年中可以舉行MIRROR演唱會。（農曆年計劃？）新年前因為疫情關係我放多了假，新年後要加入劇隊所以會開始比較忙。」至於早前推出新歌《MM7》的Jer則預告會繼續以系列形式出歌，當中更會有令人驚喜的sidetrack，現正尋找不同音樂單位一起合作。