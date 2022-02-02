金曲頒獎禮｜張學友失落合唱歌曲獎　李志剛驚訝：點可能呀？

今年香港電台與無綫電視首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，目前正接受樂迷網上投票。今年「樂隊／組合獎」改名為「樂隊獎」，令一眾組合失去以團體身份奪獎的機會，加上「合唱歌」入圍名單包含組合單曲，樂迷一時三刻難以理解。《01眾樂迷》向過去經常擔任《十大中文金曲頒獎音樂會》的著名港台DJ李志剛（Alex）查詢，雖然他並不了解相關操作的具體原因，但就此也向讀者分享自己的看法。



李志剛過去主持多屆《十大中文金曲頒獎音樂會》，而在一月初舉行的金曲頒獎禮記招，他也獲邀擔任司儀。（梁碧玲攝）

組合爭獎難免失利

先談起今年在組合獎項上轉制，Alex認同組合和樂隊衡量的標準不一樣，例如組合需要同時兼顧跳、唱兩個範疇，因此難以直接比較。但他也認同，今年C AllStar、MIRROR等組合在角逐獎項上會處於劣勢：「始終少咗一個組合專屬嘅獎項，今年嚟講玩組合比起玩樂隊確實會蝕底咗，少咗個攞獎嘅機會，因為你只要唔係彈樂隊嘅人，就冇咗機會。」至於過去組合成員以個人單位角逐歌手獎，Alex記得過去有成員單飛出獨唱歌時會出現這個情況，即使在沒有推出個人單曲的情況下仍會以這個方法處理，不過情況較為罕見。

Alex形容新制度令C AllStar等組合少了一個機會得獎。（葉志明攝）

合唱歌曲定義模糊

至於「合唱歌曲獎」的提名名單，原來也令Alex感到意外，尤其不能接受組合單曲出現在「合唱歌曲獎」入圍名單：「可能佢哋好想做到好籠統，但其實真係唔可以包括㗎。我始終覺得合唱歌係講緊一男一女，或者係二人合唱，過去都有一啲咁嘅定義。我估係有關當局想大包圍啲，包括埋某啲組合嘅熱門歌曲。」至於Featuring的計算方法，他認為歌手間featuring的作品也應視為合唱歌，因此當得知Gin Lee（李幸倪）和張學友合唱的《日出時讓街燈安睡》未能入圍這個獎項時，他感到非常驚訝：「點可能呀？以呢首歌嘅受歡迎程度，佢係應該要喺呢個入圍名單度。我知道呢首歌係有得爭金曲獎嘅，不過講到合唱歌，可能係因為唔夠分入選掛。」

Alex深信歌手間的featuring應被視為合唱歌曲，因此當得知Gin Lee和學友合唱的《日出時讓街燈安睡》未能角逐合唱歌曲獎時，他感到非常意外。（資料圖片）

澄清港台冇禁播名單

談起早前網傳香港電台設禁播名單，除了入圍金曲頒獎禮的歌曲外，包括黃耀明、何韻詩、Rubberband、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪、許廷鏗的作品一律禁止播放。Alex在訪問中否認港台有禁播指令，更解釋港台DJ目前的播歌機制：「從來都冇呢一啲嘅限制。我哋每個星期都會因應『中文歌曲龍虎榜』而開一個歌會，每次佢哋都會推介大約5首新歌，只係推介，冇試過有一啲硬性要求，講明邊啲一定要播，邊啲唔可以播。我覺得呢啲新聞可能都係屬於謠傳，近排自己都冇收到指令，自己都有照播許廷鏗、Serrini同方皓玟啲歌。」