炎明熹《真話的清高》MV突破500萬點擊　網民稱要感謝印度歌迷？

炎明熹（Gigi）出道作《真話的清高》MV日前在YouTube點擊次數突破500萬，推出僅4個月成績已經相當亮眼。不過近日有網民在討論區貼出來自YouTube Music的數據，指歌曲在本地樂迷的播放次數只佔整體三成，更說達成此舉要「多謝印度、中東、土耳其粉絲」，笑說Gigi憑一首歌已經衝出香港。



數據解讀方式出錯

這位樂迷引用的數據是YouTube「音樂排行榜與音樂數據分析」中，Gigi的音樂作品在最近90日的表現。確實，Gigi的音樂作品在最近90日總共錄得約544萬點擊次數，雖然本地歌迷佔大多數，有183萬次點擊，但也只佔整體約33.6%。圖表同時顯示出有12個國家的用戶，播放次數也超過10萬，其中來自印度、印尼、伊拉克、土耳其等地的點擊次數更超過200萬。不過，這些數據其實不能反映出單一作品在不同地區的表現。

YouTube Music Charts目前並不適用於香港，難以直接透過搜尋器進入歌手圖表，但網民仍可綜觀本地歌手在全世界的表現，只要搜尋Hong Kong即可找到本地排名，並檢閱榜內歌手的表現。（網上截圖）

YouTube「音樂排行榜與音樂數據分析」為樂迷整合歌手在過去7天、28天、90天及12個月的播放數據，但這些數據只會顯示歌手的整體表現，將限期內所有與該歌手有關的作品統統計算在內，但不會獨立顯示每一首作品各自的數據。換言之，這位樂迷引用的數據中除了計算《真話的清高》外，同時也包含新歌《複雜》、與胡鴻鈞合唱的《愛是帶種缺陷的美》、與姚焯菲和鍾柔美合唱的《#即影即友》等歌曲。當然，《真話的清高》是眾多Gigi作品中最受網民歡迎的一首。

例如該位樂迷引用最近90日數據，其實《真話的清高》在這段時間內也只有377萬次點擊。（資料圖片）

本地歌迷點擊率遠高於三成

雖然在數據上，Gigi的點擊率在本地歌迷所佔比例不足一半，但綜合全年表現，所佔比例其實已經達到47%，而在最近7日、28日，本地樂迷點擊率也佔整體約38%，遠遠高於他所稱的三成。再者，如果按照圖表的正確解讀方法分析，要以此評論一首歌在YouTube上的表現，其實並不準確。實際上，有很多網友都發現，這位樂迷貼出的版面，配圖其實是《複雜》的單曲封面照，加上《真話的清高》只得533萬次觀看次數，而列表卻顯示有544萬次點擊次數，認為引用這個數據時有點以偏概全。

由於數據只是統計歌手的整體表現，不能拆解單一歌曲的表現，所以網民在圖表中的點擊次數，其實也包含姚焯菲和鍾柔美合唱的《#即影即友》等作品。（資料圖片）

點擊睇埋Gigi作品喺YouTube整體表現：