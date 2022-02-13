黃妍拒變偶像派　揭父母曾私下轉賬5位數生活費：佢哋變咗支持我

今年29歲的黃妍（Cath），在2021年首次摘下「叱咤樂壇女歌手」獎項，這位「新鮮出爐」的銀獎得主接受《1圈圈 星光背後》專訪，談及自己由小到大都不是一個有自信的人，所以從來都無想過自己可以在音樂的旅途上達到什麼成就，並強調她做音樂的初心：「只想自己創作嘅每一首歌都有人會聽到，有人會喜歡鍾意，甚至有人在歌曲內找到共鳴，咁就足夠。」

Cath接受商台節目《1圈圈 星光背後》專訪。

樹仁新聞系畢業，小康之家長大的Cath有一妹妹，家教極嚴。她指由小到大都受到父母高壓管教，即使小時候早已對音樂很感興趣，父母也一直反對她學音樂，所以及至大學時期，她才能有能力自學結他並開始busking。另外，到2017年她有機會獲Sony Music賞識，加盟旗下廠牌「平原習作」做歌手，父母也是極度反對，認為半途出家的她不能與行內其他人競爭。但Cath卻懷着一種非常強大的信念，青春就是要不斷嘗試：「假如我有機會嘗試，但我唔試嘅話，我知道到我日後老咗嗰陣一定會後悔。」

其實Cath的父母一直反對她做歌手，自己也是在大學時才自學結他和初嘗Busking滋味。 (資料圖片)

雖然父母口裡一直表現得不支持Cath，但其實他們亦會用自己的方法去支持女兒。原來在疫情初期，所有音樂演出停擺，Cath的父母分別偷偷地把生活費轉帳給她：「好好笑，爸爸有日同我講，我過咗一筆錢入你戶口，唔好話畀媽咪聽；之後媽咪突然又通知我，話過咗一筆錢入我戶口，唔好同爸爸講。係突然間我戶口多咗兩筆五位數嘅錢，雖然父母們一直反對我做音樂，但呢個舉動就代表佢哋關心我同變咗支持我，係好窩心。」

賽果一出，網民即問起「黃妍是誰？」不過Cath沒有感到不開心。（葉志明攝）

對自己要求高，喜歡事情有深度，從街頭Busking走到錄音室，到正式成為歌手，Cath一直堅持做唱作歌手，拒走偶像路線：「打從入行第一日，我已話畀自己聽，一定要行實力派。有人問過我想紅歌定紅人，我就話一定要紅歌。」所以，即使今年她成為女歌手銀獎得主時有網民問「誰是黃妍？」，黃妍坦言並沒有因此而難受，反而會感到期待：「如果你唔知道我係邊個嘅話，你去聽我嘅歌啦。你聽完我嘅歌，知道我係邊個，喺我嘅歌曲中搵到共鳴的話，咁就得啦。」她指自己的使命就是希望將想傳達的訊息放在歌曲中，而她的每一首歌曲都承載着整個團隊的努力，希望可以讓歌迷好好感受。