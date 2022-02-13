陳柏宇有諗過公園開Side track個唱　自爆籌備紅館騷有兩大堅持

陳柏宇（Jason）去年12月舉行第二個紅館演唱會《Jason Chan Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》，好評如潮，唱片公司Sony Music也應歌迷要求製作演唱會Blu-ray藍光碟。雖然碟未到手，但粉絲昨晚大飽耳福及眼福，因為ViuTV安排首播兩小時版，而Jason更在騷前和騷後先後開Live，直接與粉絲交流。



Jason紅館騷在昨晚率先播放兩小時版本，想足本重溫兼睇紀錄片嘅歌迷當然要買Blu-ray碟。（陳順禎攝）

高EQ回應網民提問

Jason在騷前先在自己的社交平台開Live，並回答網民較早前的提問，有人問到：「想知點解賣碟但都喺電視度免費播，怕唔怕有啲人喺電視睇完唔買？」Jason笑言：「如果佢本身睇完唔買，我係冇蝕㗎！而想買嗰啲已經買咗，但係佢（未買碟的觀眾）睇完有機會會買㗎嘛！同埋買碟係有收藏價值。」有網民留言也留言：「最新演唱會都播，太癲！」可見今次播騷的決定，令不少觀眾感意外。

雖然在出碟前夕推出電視重溫，但當中有不少內容因時間所限，沒有出現在兩小時版本，例如在頭場與另一位嘉賓Nowhere Boys同台的表演。（陳順禎攝）

另有網民問Jason，去年落力宣傳演唱會卻不被睇好，會否感不開心？Jason再度展現他的高EQ：「不被睇好係做個演唱會之前吖嘛，咁人哋唔睇好就唔睇好㗎啦！最緊要係做完個演唱會之後覺得自己做成點，同埋外面嘅迴響係點，幾好吖！」他更坦然面對「不被睇好」，他說：「不被睇好係冇問題，係市場對你嘅產品嘅期望同埋個價值。」至於有人問他「會否對兩場演唱會唔爆而失望？」Jason再笑言：「唔會，因為又唔係去到冇人睇，如果去到三、四成（賣出）就會有少少失望⋯⋯」他認為今次的成績很合理。而Jason更應網民要求，即興清唱多首作品，為大家來個騷前熱身。

雖然入座率未算高，甚至一度不被看好，但Jason認為騷後評價才是最重要。（陳順禎攝）

製作團隊線上開講

在演唱會播出後，ViuTV的Hailey與Jason及演唱會的幕後骨幹成員，包括音樂總監Edward Chan、美術總監Kenji Wong和監製Mark Cheng做線上聯合直播，他們除了講各自在演唱會的職責外，更解構演唱會名的由來，Jason說：「我哋set咗一啲框架喺度，有啲字眼，喺我哋開會時，表達緊我想要啲乜嘢時，就出現咗呢兩個字⋯⋯」隨後Kenji補充：「當初係想用『熱血』，係個主軸，傾傾下就變咗『Fight For _ _ _ 』，我記得有幾次感覺到Jason有啲眼濕濕，講到當係最後一次咁做，係幾感動嘅。」

騷後Jason與幕後團隊一起開直播。

平日開騷，他們都「身處其中」，今次可以坐在家中收看，感覺可有不同？Jason表示：「比想像中個肢體動作係多嘅，因為我成日唔知隻手應該點放，嗰陣就係我最唔自然嘅時候，每一次上台時都有呢啲感覺，以前我會插袋，但今次多咗啲動作，都⋯⋯好叻仔㗎喇！」最搞笑莫過於Edward，他指：「我都係第一次咁樣睇個騷，因為現場時，我望住好多掣，同埋個腦不停預測緊未來嗰一、兩分鐘會發生咩事，要做啲準備，而我頭先睇（電視版），係食緊士多啤梨喺度睇嘅，現場一定冇得食士多啤梨。」他笑言在家睇是「欣賞Mode」，在現場是「作戰Mode」。

Edward指自己在家欣賞演唱會時，與當時在場內的作戰狀態不同。

堅持台上有得轉

儘管Jason健談、更有「陳伯」之稱，但原來他不願在台上唱獨腳戲：「其實我係唔鍾意自己一個人喺台上不停咁講嘢，有人陪就OK，即係要有對話，我成日都覺得一個人講嘢好怪，所以唔講好過講，對我嚟講，我寧願不停咁唱。」Jason向來都是言聽計從，但今次在演唱會中參與度極高，除了積極提出己見，還對舞台有一定的堅持，Kenji爆Jason「堅持要不停地轉」！Jason解釋指：「因為我唔使行嚟行去，哈哈！平時要記住啲台位，但今次好多時都唔使，企喺個圈入面就得。」Jason的另一樣堅持，就是歌詞Mon：「我覺得我今次我記歌詞係幾好嘅，但當我冇信心時，可以偷望一眼，嗰件事對我嚟講，減少咗好多不必要嘅壓力，所以我建議以後嘅演唱會，都要安排歌詞Mon。」

講到堅持，其實團隊中各自都有堅持，好像Mark想揀《矛盾大對決》入Song list，卻遭反對，最後大家多次開會後，共識揀《命案》來代替，他們笑言開了無數次會，更有次「飛起」Jason，但剛巧被Jason撞破，他笑言：「因為我喺度，好多嘢都落實唔到，啲嘢冇辦法向前推進，所以佢哋個決定好啱。」

Jason稱自己有兩大堅持：舞台要不停地轉，及要有歌詞mon。（陳順禎攝）

開場視野只剩一條線

Jason開場以超人氣動畫《新世紀福音戰士》（EVA）的2號機Look出場，觀眾睇得興奮，但原來背後另有故事，Jason苦笑指視野很窄、又濛：「因為頂帽嗰塊唔係硬膠，所以睇嘢會唔清楚，只係僅僅睇到個大歌詞Mon。其實第一首歌出嚟嗰時係最緊張，而我係啱啱好、用盡所有嘅力量睇住前面，再心諗：『快啲撳去唱嗰個位啦！我唔使知個歌名，快啲去第一句歌詞啦！』因為一有就可以連貫性咁唱落去。」

Kenji補充指：「因為嗰頂帽，只要戴落多少少，Jason就會咩都睇唔到，因為我哋試咗好多次都有呢個問題，係Dresser同事好小心處理，先可以畀Jason見到句歌詞。」對於網民好奇為何Cosplay EVA，Kenji透露全靠天時地利人和，才有這個演出：「其實都係因為熱血，第一時間諗起呢套動畫，而明日香嘅角色由頭到尾都係Fight for嘅，咁啱知道有個品牌會同佢有個crossover，所以即刻叫同事喺日本訂。」由於當時是新貨，他一度擔心能否趕及，幸好最後一切順利。他們又笑指能讓這個Look能亮相1分40秒，十分珍貴。

要以《新世紀福音戰士》的2號機Look開場，Jason稱要克服視野太過狹窄的問題。（陳順禎攝）

Rundown有助推進情緒

有網民問他們最喜歡、難忘哪一部份，Jason秒答：「由《命案》到《本能寺》，成堆歌都有好大嘅情緒推動。」Mark認同並接着說：「由佢屋企發生一啲分開嘅事情引起，再到大家住嘅地方，好多嘢都好紛亂嘅時候，咁嗰個觀眾覺得睇到《逸後》嗰度會喊，佢嗰日自己都喊。我覺得最特別係睇返原來某啲歌Twist咗個意思嚟用，用得幾好，因為始終Jason個Library有好多情歌嘅Ballad但今次用咗《尊嚴》去講自己屋企，去面對緊一個離別，好似Twist得幾好。《逸後》都係，都已經唔係講一對情侶嘅告別，好多嘅離別咁樣，好似畀呢啲歌有啲新嘅意義咁樣囉喺呢個騷裏面。」隨即有網民表示睇Jason演唱會有深一層嘅意義。

Edward直指睇電視版有另一種效果：「現場睇時，因為冇字幕，未必會突然間Pop到情緒出嚟，但電視版有字幕，所見Jason唱《逸後》時，啲歌詞好中，聽埋佢演繹，覺得好感動。」

Jason大部份作品都是情歌，今次演唱會賦予不少歌曲一種特別意義，而《逸後》也是令Jason當下淚崩的一首歌。（陳順禎攝）

有望公園開騷

Jason在Live中指，原本想開騷，可惜受疫情影響，延期至去年12月，卻是一個極佳時機：「我喺19年學唱歌，聽返今次成個演唱會，同上次喺紅館開時，真係爭好遠！要表揚自己進步嘅地方，但同一時間要批評自己可以進步嘅地方，所以比以前做得好好多，但條路仲有好遠。」有網民留言盛讚「Jason聲線穩定咗！好少可星期六晚坐定定連續2小時睇電視。」而看着Jason一路走來的Edward接着指，見證Jason經歷過困惑，但要讚賞的並非其表現，反而是他清楚自己的方向，就算遇到困惑，也沒有刻意理會。

Edward接着指，見證Jason經歷過困惑，但要讚賞的並非其表現，反而是他清楚自己的方向，就算遇到困惑，也沒有刻意理會。（陳順禎攝）

無論在騷前或騷後的Live，都有很多粉絲留言要求舉行Part 2，甚至是Side track concert，「今年開紅館跨年show plz」、「我哋一齊fight for part 2」、「Fight for side track concert plz」。對於大家的訴求，Jason笑言：「老闆的而且確係有講過話會想做嘅，就係喺今次演唱會慶功嘅時候，經過兩至三支紅酒之後而講嘅一啲嘢嚟嘅。如果係嘅話，我覺得我哋要而家開始plan囉，如果12月開騷嘅話要開會㗎喇⋯⋯」Jason遭笑指是公開向公司施壓，而他們更開玩笑說，開完Live便要開會傾。

至於Side track concert，Jason也持正向態度：「實有呢個可能㗎！都好玩㗎，不過就細啲場，係畀啲歌迷鍾意聽啲舊歌，唔係為賺錢或賣飛，甚至乎可唔可以免費做？咁我唱得唔好時，咪大條道理囉？哈哈！開兩場咁樣，千零人場，送完即止。」Jason還笑言要：「喺公園開啦今次！」有歌迷留言擔心遭黃牛黨炒飛，Jason即指：「實名登記囉！」