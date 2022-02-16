馮允謙邀《膠戰》Hillary做MV女主角　喪講100句「我愛你」超搞笑

馮允謙（Jay）在情人節當日推出新歌《報復式浪漫》，MV邀得邀請人氣女神劉沛蘅（Hillary）擔任女主角，攞正牌瘋狂放閃。Jay在床上亂摷Hillary，又喪講百句I Love You示愛，鏡頭前後打情罵俏，現場充滿粉紅色浪漫泡泡！

Jay Fung主動邀請Hilary擔任MV女主角。

攬實IG有23萬followers的女神Hillary，Jay坦言超級緊張：「有一場戲我攬住Hillary喺床上談情，好Sweet好浪漫，但我唔知隻手放喺邊度好，唔敢亂擺又怕摸錯地方，於是就放喺佢個頭上。」Hillary哈哈大笑說：「你係咁摷亂我個頭，每次Cut機都要執一次。」Jay擔心粉絲呷醋： 「我怕你嘅Fans睇到MV後，覺得Jay Fung好咸濕，希望佢哋唔好嬲我。」Hillary向他派定心丸：「我哋飾演熱戀中情侶，梗係盡情浪漫啦！」Hillary在MV裏飾演一名控制狂女友，不但鎖住Jay在屋企，還迫他穿情侶裝、手機殼、Wallpaper，甚至躲在床下底監視男友，非常誇張。

除了「動作戲」，他們的「談情戲」亦非一般卿卿我我。應導演要求，Jay要以不同層次向Hillary講「I Love You」瘋狂示愛，而百厭的Hillary不停搖頭裝聾，要他講完又講。最初細細聲溫柔地在她耳邊講，然後越講越激動，最後做埋動作，大大小小的心形手勢都做齊，Hillary仍然甜笑不停搖頭，Jay拿她沒辦法，拳頭硬晒，還肉緊地捉住她手臂，全場爆笑。足足講了百次「I Love You」，Jay Fung和Hillary都笑言打破人生中，示愛和被示愛的紀錄，他們說：「無論有沒有情人，只要好想有Sweet嘅感覺，就可以日日重復睇呢個MV，睇我哋好變態咁互相用浪漫報復對方！」

鏡頭前他們瘋狂放閃，鏡頭後亦不時打情罵悄。問Jay為何邀請Hillary做MV女主角，他表示不用多說時，在旁的Hillary撒嬌：「講啦，講啦，我想聽呀！」他笑說：「我哋一早喺IG相識，第一次傳短訊畀佢時串錯佢英文名，好瘀，所以搵佢拍MV賠罪。」Hillary失望扁嘴。Jay認真地說：「睇佢個樣咁Sweet，就知好啱呢首歌啦！其實我一直都好想同Hillary合作，後來知道原來我哋係同公司，所以就大膽要求請佢拍MV。」Hillary聞言心花怒放，說：「真係你要求搵我？好開心。我好鍾意你嘅歌，公司話我知同你拍MV，我勁開心！」還即時講出多首他的作品名，証明自己是鐵粉。而當Jay一人埋位時，Hillary就如小粉絲般用手機拍攝。