環球商台破冰有妙法？　七仙羽教Eric Kwok：着性感敲高層屋企門

Eric Kwok（郭偉亮）早前推出新歌《等埋你》，旋律優美甜美但歌詞「死死聲」，就連Eric本人都怕唱得多會影響運勢，所以特意找了「七師傅」七仙羽指點迷津。七師傅出名妙語連珠，當Eric正要播放《等埋你》讓對方分析時，七師傅馬上說：「我驚太好聽我頂唔順呀，依家我個心噗噗跳！」Eric回她：「我唔驚佢唔好聽，我驚我會死咋！」二人一碰頭就充滿火花。

Eric擔心歌詞中「是籌備同一婚禮／或預備同一喪禮／以後都一齊／化做兩隻鬼」不吉利，驚怕唱得多會突然心臟病發，師傅冷靜答：「我唔擔心你會死，我知你死唔到㗎。你有冇Check過身體呀？睇你隻耳都好長，冇咁快死嘅。」

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《等埋你》的填詞人林若寧，近年與Eric Kwok合作無間，唱作這份另類的浪漫歌詞時也看中Eric的性格。 (資料圖片)

《等埋你》MV畫面是由Eric與老婆Grace葉佩雯遊日片段組成，師傅一見到Grace就說：「咁後生嘅，夠秤未呀？」提到老婆，Eric擔心自己比老婆早死，剩下對方會很痛苦，師傅妙回：「你老婆咁靚一定有人要，會唔會幫佢提前搵定個男人先呀？退一步海闊天空嘛，搵定先可以了咗件心事嘛！」

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Eric再問：「好怕呢排成日要唱呢首歌唔吉利，可能本身80歲一唱完下年就……」師傅一本正經說：「要同大家普及一下，生命嘅長短唔係在乎活咗幾長時間，有啲人行屍走肉，拖拉到八、九十歲又有咩意思呢？你人生咁精彩，留低咁多作品，又咁靚仔咩都見識過，咁先係有意義嘛！」

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談完自身運程，Eric向師傅請教環球唱片何時會與商台破冰？七師傅笑說：「佢哋鬧交梗係假㗎啦，私底下不知幾friend，我都同佢哋食過飯！」她又指點Eric：「商台CEO好靚女，你要去刷佢鞋嘛！」Eric立即刻反問：「即係我代環球去破冰？」師傅再反問：「破冰啫有乜咁大不了？」

師傅繼續教路，她說：「你去佢屋企敲下門，著得性感啲，一絲不掛都冇問題，百無禁忌！你話『今日嚟幫你破啲嘢』你幫佢破先，因為你依家要商台播你隻歌嘛！最緊要目標清楚，擒賊先擒王！」她更說：「你入到去我保證商台一定播你啲歌，佢唔播我幫搞埋其他人，我會搞少爺占、再搞Donald，搞埋森美再搞小儀，入面啲DJ我逐個搞！」連番妙問妙答令Eric捧腹大笑，更多精彩片段記得留意UM Webzine及Eric Kwok社交平台。