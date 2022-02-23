馮允謙生日開Live與歌迷隔空慶祝　劉沛蘅緊張獻唱釗峰速遞送驚喜

唱作歌手馮允謙（Jay Fung）昨日34歲生日，在這個千載難逢的特別日日期，Jay特別挑選2022年2月22日星期二、農曆正月22日、晚上22時22分22秒，舉行直播「Twosday Birthday Live」與Fans隔空慶祝生日。

生日Live開始前，Jay Fung與孖生弟弟和父母晚飯慶祝，他說：「好多人問我點解生日唔休息，仲要開Live唱歌，但其實我好開心，因為鍾意唱歌，可以喺生日做鍾意嘅事好幸福。我收到好多Fans送畀我嘅生日咭和禮物，返屋企唔瞓覺都要會睇晒，多謝大家！」表演期間，台上播出家人、好友梁釗峰、鄭欣宜、黃淑蔓、Ben趙祥誠、雲浩影等祝福短片，讓Jay大為感動。其後突然「頭號忠粉」釗峰真人驚喜現身，代表Fans送來一大袋生日卡和禮物，他對Jay Fung笑說：「我本來唔想嚟架，但你生日一年一次，仲要咁多個『2』字集合喺同一日，千載難逢，做兄弟有今生無來世！」

昨晚的表演歌單由Jay Fung精心設計，他表示近日天氣寒冷，故以《冬日寂寞考》打頭陣，然後唱兩首他的英文歌作品《Preciously Mine》和《How Many Times》。昨晚生日Live的主持人商台DJ飛機稱，今年情人節Jay Fung派台新歌《報復式浪漫》的MV劇情掀起網上熱話，Jay Fung特別邀請了MV女主角劉沛蘅（Hillary）做嘉賓，一齊解答Fans的留言疑問。

有粉絲問Jay Fung在MV食紙是什麼味道？他大笑說：「冇味，但有啲硬，不過我冇吞落肚，係咪都幾好演技呢？」他又解說因為MV中Hillary童年陰影畫畫發洩，他吃下畫作代表要跟她共同面對。他們又透露當日拍了很多有趣和浪漫場面，可惜一首歌時間太短未能全部播出，Fans紛紛留言想看足本劇場版。除了解答粉絲留言，Hillary更與Jay Fung合唱她有份演出的電視劇《家族榮耀》插曲《遠在眼前》。Jay Fung表演時，Hillary變身小Fans用手機拍片。

接受訪問時，Hillary表示公開唱歌緊張到手震，Jay Fung讚她唱得好，「過來人」釗峰說：「其實對住Jay Fung唱歌已經係壓力，就算係我都會，尤其是唱佢啲歌，佢好了解首歌，有時又唱吓和音，但只要樂在其中，同Jay Fung合唱係好好玩！」Hillary說：「其實我都好enjoy，剛才Jay Fung都唱咗少少和音，感覺真係好特別，好開心！」Jay Fung鼓勵她多唱歌表演，享受舞台。