聲夢JUNIOR｜姚焯菲讚Aster吸睛　有參賽者係國際賽模特兒冠軍？

由資深音樂人郭偉亮（Eric Kwok）擔任節目總監督，雲集星級顧問團隊、導師及嘉賓的無綫音樂競技真人騷《聲夢 JUNIOR》，於昨晚（27/2）播出第一集，其餘兩集將一連兩個周日晚上8點半繼續於翡翠台播出。為了讓觀眾及「聲夢」迷對是次青少年參賽者有更深入認識，及全方位了解導師、嘉賓及6位聲夢師兄師姐助教，如何將18位從800多名參賽者中脫穎而出的青少年、琢磨成發光發亮的表演者，製作組特別推出《聲夢 JUNIOR》番外篇，並由昨晚起一連三個星期日晚於myTV SUPER推出。

18位參賽者。

18位參賽者與導師。

第一集節奏明快，從800多名參賽者挑選完28名入圍者進行第一階段集訓後，即馬上精選18名精英、並根據各人所長分成Vocal Group、Dance Group及Band Group進行改造及特訓。而一眾聲夢師兄師姐包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）等亦有親臨「特訓營」為師弟妹打氣，各人更各有心水。Gigi與Chantel便分別對Aster及Vici表示欣賞，Gigi讚Vici：「你（唱歌）嘅起伏做得好好，真假嘅轉換都好好。」Chantel 則讚 Aster 耀眼：「 我覺得 Aster 一行入嚟嗰下已經超級 Eye-Catching。」

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18位參賽者年紀雖少，但當中依然臥虎藏龍，除了 Aster 及 Vici 事前跑出，Charlotte、Jasmine、Haily、Nicole、Isabel、Caitlin、Breman 及 Luffy 亦值得關注。被星級舞蹈顧問Sunny Wong 大讚有個人魅力的 Charlotte，4 歲已跟隨導師到韓國參加跳舞比賽；Jasmine亦同樣有大型舞台演出經驗， 兩年前有份演出林子祥紅館演唱會的她，年紀少少毫不怯場，與 Aster 及 Charlotte 絕對是三大「舞」林高手。Caitlin 則為唱得代表，三、四歲已開始學唱歌的她，特訓期間多次獲得讚賞，師兄 Aska 曾點名讚她 「音色好好，好識運氣」；笑的是昨晚節目開播後，有網民指 Caitlin 樣貌酷似同樣為唱得之人的杜麗莎。同樣獲網民力讚的還有「反差萌」代表 Isabel，被 Supper Moment 大讚「對音樂熱愛很純粹，多於著重表現自己」的 Isabel，獲網民大讚「自然＋低調＋謙遜＋順眼＋舒服」、「態度好好，有前途」。

Haily 及 Nicole 則是「顏值」代表，被網友指貌似糖妹的 Haily，不但樣子甜美，且甚有文青 Feel，擅長彈古箏兼畫國畫； 至於手長腳長兼樣子標緻的 Nicole，是應屆入圍港姐張嘉倩妹妹，更曾在國際性模特兒比賽中奪冠，Nicole 更與姐姐有同樣目標：「我十年之後都想參加香港小姐！」縱然有網民覺得第一集男子組不及女子組表現出色，但當中仍有兩名值得關注的參賽者，首先是自信十足的 Breman， 累積了九年打鼓經驗的他，在導師Supper Moment 面前表演時信心十足、有姿勢兼有實際，令 Supper Moment 忍不住拍爛手掌，其中阿達更讚嘆謂：「一嚟已經印象深刻，佢再示範打鼓，當下覺得佢唔簡單。」另一位是今次年紀最少的參賽者 Luffy ，彈得一手好結他，原來跳舞亦有板有眼，連 BreakDance 也難不到他，難怪阿雞對他讚不絕口：「佢真係好努力」。

正式進行分組特訓前，18 位入圍者雖先通過第一關「盲聽」測試，各人按製作組要求獻唱不屬於自己年代的歌曲，並需面對五名「盲聽監考官」- 黃翊、關心妍、胡鴻鈞、吳若希及糖妹的點評及評分。節目所見，五位「監考官」聽得相當認真，其中關心妍、吳若希及糖妹更齊齊被聲音仍十分稚氣的 Luffy 逗得開心大笑。最終大熱門 Aster 成功殺入盲聽測試三甲，另外兩位三甲得主則為 Charlotte 及 Isabel。

盤點8位極具潛力的參賽者：