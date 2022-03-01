Olivia Rodrigo紀錄片3月上架　揭開小天后不為人知最真實的一面

現年19歲的Olivia Rodrigo憑一首《Drivers License》而成為全球爆紅的新世代唱作歌手，繼而再推出專輯《SOUR》。首張專輯奪得3白金唱片銷量佳績，榮獲多項格林美提名，更被《滾石》雜誌（Rolling Stone Magazine）評為2021年最佳專輯，為她創下歷史。日前Olivia就在Instagram宣布全新原創紀錄片《OLIVIA RODRIGO：情歌少女 (a SOUR film)》，即將於2022年3月25日在Disney+上架。

紀錄片《OLIVIA RODRIGO：情歌少女 (a SOUR film)》，即將於2022年3月25日在Disney+上架。（Disney+）

Olivia Rodrigo將會在紀錄片破天荒帶領觀眾，由她開始創作專輯《SOUR》的美國鹽湖城出發前往洛杉機，展開她最熟悉不過的公路旅程。在這趟真摯的旅程中，Olivia將會向觀眾樂迷講述創作其破紀錄的首張專輯的點滴，並分享作為年輕女性迎來這個特別時刻的感受。透過全新現場編製的歌曲、最直達內心的採訪，以及從未曝光的專輯製作片段，觀眾樂迷將跟隨Olivia踏上探索《SOUR》之旅。

Olivia Rodrigo憑一首《Drivers License》而成為全球爆紅的新世代唱作歌手。（IG/@oliviarodrigo）

紀錄片收錄了來自其專輯的11首歌曲，並在對她別具意義的地點進行了全新改編及現場演唱，其中包括 Mojave Airplane Boneyard、Roy's Motel & Café、Arcosanti 及 Red Rock Canyon。當中還會有一眾榮獲格林美提名歌手以特別嘉賓身份亮相並參與演唱，包括Jacob Collier、Blu DeTiger和Towa Bird。透過Olivia的個人故事及幕後花絮，與觀眾樂迷一同探索《SOUR》的誕生，同時一睹Olivia於工作室內外的風采。

+ 1

Disney Branded Television的Ayo Davis表示今次是一次獨特的觀影體驗，而歌迷將會首次了解到Olivia的專輯是如何誕生，以及為甚麼這對Olivia來說是一次如此個人的旅程。：「這不是一部音樂會電影，實際上這是一次機會，讓我們親身體驗Olivia Rodrigo如何成為當今最受歡迎的歌手之一，同時也可以看到她以前所未有的方式去表演《SOUR》內的歌曲。」

另外，屢獲殊榮的電影團隊Interscope Geffen A&M及 Interscope Films主席John Janick指紀錄片有別於一般音樂電影，將會以獨特而新穎的方式呈現：「正是我們對Olivia的期望，亦是我們對她的創作過程、令人難以置信的行動力以及她作為藝術家和個人的真實看法。我們很榮幸能與Supper Club聯手製作這部紀錄片，並且很高興它能夠於Disney +獨家上線。」