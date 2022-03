Dua Lipa大熱歌《Levitating》被控抄襲樂隊作品　網民：旋律一樣

現年26歲的Dua Lipa憑扎實的唱功及創作才華而成功爆紅,登上樂壇天后寶座。不過日前樂隊Artikal Sound System就加州法院入稟控告Dua Lipa的大熱歌《Levitating》抄襲樂隊2017年的歌曲 《Live Your Life》。

Dua Lipa的大熱歌《Levitating》被指抄襲。(Twitter)

《Levitating》收錄在Dua Lipa於2020年推出的專輯《Future Nostalgia》,其後更邀請了饒舌歌手DaBaby合作Remix版本,更分別在YouTube及Spotify錄得超過4億播放次數,全球爆紅。樂隊Artikal Sound System雖然在呈交得文件中沒有具體解釋兩首歌如何相似,但成員們表示不滿指:「由相同的程度看來,Dua Lipa團隊在創作《 Levitating》 不可能完全沒有參考《Live Your Life》。」

來自加州的樂隊Artikal Sound System。(IG/@artikalsoundsystem)

有網民將兩首歌比較,先播放《Live Your Life》的純音樂配上《Levitating》的歌詞,在播放《Levitating》的純音樂配《Live Your Life》的歌詞做對比,無論節奏及旋律基本上是一樣的。Artikal Sound System指歌曲《Live Your Life》曾登上2017年Billboard雷鬼音樂榜的第二位,因而強烈質疑Dua Lipa及所屬的華納音樂是聽過自己的作品後進行抄襲。另外,亦認為樂隊成員應該獲得《Levitaiting》的部分收益,而Dua Lipa正在舉行巡迴演唱會,暫時還未就抄襲一事最初任何回應。

