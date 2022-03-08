江華細女陳薔天出道作獲母親麥潔文親自監製　唱腔被讚似鄭秀文

最近在港台「中文歌曲龍虎榜」中出現一個既熟悉又陌生的名字：陳薔天（Tinque）。或許大家都知道她是江華（原名陳木華）和麥潔文（Kitman）的女兒，原來她在今年正式加入樂壇。新歌《沉淪在你的世界觀》不但令她一圓苦等7年的歌手夢，至今也登陸港台達三個星期，成績備受肯定。



Tinque憑《沉淪在你的世界觀》正式出道，一圓歌手夢，作品更在港台「中文歌曲龍虎榜」得到肯定。（Instagram：@chancheungtin）

父親江華在1984年曾參加過《第三屆新秀歌唱大賽》，並憑一曲《風繼續吹》躋身決賽；母親Kitman更留下《夜夜痴纏》、《勁舞Dancing Queen》、《愛跳舞的少女》等經典作，現年26歲的Tinque可說是來自音樂世家。她自19歲起已經開始參加內地選秀節目的選拔賽，甚至曾參加TVB《聲夢傳奇》初選，雖然最後都無法入圍，但她一直裝備自己，除了跟隨媽媽Kitman練歌外，也開始學習填詞、作曲，增值在音樂創作上的知識，《沉淪在你的世界觀》就是Tinque自己填詞的作品。

Tinque的音樂路一直都得到父母以實際行動支持，過去不時見到一家三口齊齊亮相，例如在2019年的《明愛暖萬心》，Kitman就曾與Tinque合唱。她既會與家人一起接受訪問外，過去就曾亮相港台音樂節目《獅子山下好音樂》，在鏡頭前翻唱《有一種悲傷》。這次一圓歌手夢，Kitman也付出不少，除了親自出任歌曲監製，更積極在社交平台宣傳女兒新歌。不少網民看完MV後都大讚Tinque的新歌好聽，甚至說聽起來有點鄭秀文（Sammi）的影子，看來她的音樂路有個不錯的開始。