陳薔天放棄正職闖樂壇　媽媽麥潔文做監製要求高：平時唔會咁執著

演員江華（原名陳木華）和歌手麥潔文（Kitman）的細女陳薔天（Tinque），早前憑新歌《沉淪在你的世界觀》加入樂壇，一圓久等7年的歌手夢，除了自己親自填詞，更獲媽媽Kitman擔任監製。Tinque接受《01眾樂迷》訪問時，談起兩母女在錄音室的相處。她認為Kitman從媽媽的身份變成歌唱老師、監製的身份後，不但感受到她對音樂製作的認真，更因一次小失誤而被媽媽罵了一頓。



Tinque早前自資推出新歌《沉淪在你的世界觀》，一圓歌手夢。（受訪者提供圖片）

辭工全職投入樂壇

在7年的追夢過程中，Tinque除了不斷參與選秀節目，也先後任職過餐飲業和客戶服務等工作，直至今年決定辭工，全心投入音樂創作。今次她決定自資出歌，希望今年可以推出3-4首歌：「其實我到依家都唔知用咗幾多錢，因為成件事都未完，嚟緊仲有啲歌係做緊。我比較注重出到嚟嘅成果，用咗幾多錢就真係冇好認真睇過，但係我為咗未來想做嘅音樂已經預咗6位數字，希望用僅餘嘅積蓄做得好啲啦。（父母有冇資助？）佢哋係有資助少少嘅。不過講真，邊個冇佢哋嘅資助？例如由出世到依家一齊住，其實呢啲都係資助嘅一部份嚟。」

Tinque得到父母資助的同時，她也決定辭工，專心在樂壇上發展。（受訪者提供圖片）

入錄音室後變得執著

兩母女在錄音室的相處，與日常生活上的相處有甚麼不同，相信只有當事人Tinque最清楚。雖然在溝通上沒有太大分別，但她認為Kitman進入錄音室後，比起平時相處多了一份執著：「如果佢係一個媽媽嘅時候，其實平時佢個人唔會對咁多嘢有執著，唔會話非要做到呢啲嘢不可，可能佢作為媽媽，同作為唱歌老師及監製嘅身份之間，佢係多咗一份執著。（會緊張？）其實佢監製我唔緊張，可能會因為佢係我歌唱老師而緊張啲，但係講真我反而會覺得安心咗，因為佢都係一位好有經驗嘅監製，我會對今次單曲出品嘅質素有信心。」

在錄音室的Kitman會不時提點女兒，希望她做得更好；私下相處卻少了一份執著，兩母女不時一起共聚天倫樂。（麥潔文微博圖片）

Tinque在錄音過程中一直得到Kitman提點和建議，不過她在滿足媽媽的要求後，反而對自己表現感到不太滿意：「我有一次錄音係同媽咪一齊錄，當時我做咗好多佢建議嘅嘢，令到自己好似唱得冇乜感情，所以錄完第一次之後我唔係太滿意，但係佢收貨。之後我就傻傻哋咁搵其他人再幫我錄多次，錄完之後再畀佢聽，好在佢都覺得OK。」反而在錄製和音的過程中，Tinque卻因不夠細心而被媽媽罵了一頓：「其實媽媽好少鬧我嘅，但係今次監製嘅過程就畀佢鬧過。佢聽完段和音之後就鬧咗我，話我錄和音嗰陣要對齊，可能佢覺得我做嘢好求其，點解啲音冇對齊都唔聽清楚。佢講完我先知道原來要對齊，開始留意返呢啲細節。」

Tinque透露過往甚少被Kitman罵，但在今次錄製和音時被媽媽訓斥。（資料圖片）

跟張家誠學填詞四年

至於在做歌手前，Tinque已經跟隨張家誠（Alan）學習填詞四年。讀者沒看錯，雖然Alan是位作曲家，Tinque不但獲得Alan指點，更得到不少實戰機會，例如上年泫希的《夢樂園》就是Tinque填詞的作品。雖然得到前輩指點填詞需要注意的地方，但她坦言甚少機會在作曲方面請教對方：「其實佢好忙，未必有太多時間。佢會向我講好多我應該要做到嘅嘢，或者一啲重點。不過我覺得都有偷到唔少師，因為我填詞嘅時候都會聽到佢嘅歌。我哋平時交流嘅話題都係填詞居多，我知道佢好忙，但係佢都願意同我講好多嘢，感覺佢好願意同我分享。」