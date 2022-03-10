納斯卡線｜重溫11首黃偉文 X Howie作品　為容祖兒寫歌破盡歷史

王灝兒（JW）將在明天（11/3）推出新歌《納斯卡線》，首度與填詞人黃偉文（Wyman）合作，而作曲方面則邀得Dear Jane結他手Howie（翁厚樑）負責。其實Howie除了為Dear Jane寫歌外，近年也不時為鄭融、容祖兒等歌手創作，更曾在2016年度叱咤頒獎禮贏過作曲人獎項，實力不容忽視。而近年來在Dear Jane的成功例子，加上已經面世的11首「Howie X Wyman」作品，相信能令JW的歌迷感到安心，甚至期盼新歌能重返《矛盾一生》的巔峰。



一看到JW新歌《納斯卡線》由Howie和Wyman聯手，歌迷都非常期待。（王灝兒Instagram圖片）

Wyman兩年前與Dear Jane結緣

Dear Jane的作品主要由Howie負責作曲，雖然近年來樂迷都會不時聽到他和Wyman合作的歌曲，但二人要等到2020年才有機會聯手炮製Dear Jane的歌曲。而與Wyman一樣等了11年的樂迷也沒有失望而回，至今「Dear Jane X Wyman」推出的5首作品贏盡口碑，尤其在前年「意外」跑出的《銀河修理員》，當年不但令他們贏盡組合獎項，歌曲的成績也僅次莫文蔚《呼吸有害》。

Dear Jane和Wyman首度合作的《銀河修理員》，雖然他們視之為《哀的美敦書》的引子，但在當年贏盡樂迷口碑，在頒獎禮的成績也僅次於《呼吸有害》。（資料圖片）

Wyman與Dear Jane合作作品：

幫容祖兒寫歌彈無虛發

至於在Dear Jane以外的歌手，很多人說起「Howie X Wyman」就會聯想到容祖兒（Joey）。他們曾合力炮製過兩首締造Joey歷史一刻的歌曲，2018年先與林家謙一同創作《心之科學》，令Joey首奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」；兩年後Joey再與二人一起創作《東京人壽》，在樂壇流行榜戰績彪炳，成為首支五台雙周冠軍歌。不過數到二人首度聯手作品，原來在今年即將迎接20周年。

《心之科學》的成功，令Joey離「叱咤大滿貫」只差「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。（資料圖片）

究竟Howie同Wyman喺20年前嘅邊一首歌合作過？