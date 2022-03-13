聲生不息｜谷婭溦完成隔離遊上海　傳許靖韻因曾確診無緣參賽

由無綫（TVB）與芒果TV合力製作，TVB首席創意官王祖藍牽線兼全權負責的音樂綜藝節目《聲生不息》，早前傳出內地禁止拍攝選秀類節目而被整改，錄影要延至3月底進行。最近有被指入圍參賽的歌手陸續抵達上海，當中包括谷婭溦（Vivian）和許靖韻（Angela）。不過，二人命運卻各有不同。



谷婭溦2月已經抵達上海，為《聲生不息》做好準備。（谷婭溦Instagram圖片）

谷婭溦完成隔離戶外自拍打卡

早前在接受TVB娛樂新聞台訪問時已經透露將準備參賽的Vivian，早在二月已經抵達上海開始21日隔離，4日前（9/3）完成隔離出關，除了去公園歎甜品外，更到古董花園的懷舊建築前自拍打卡，看來在準備參賽同時，Vivian也不忘四處遊覽散心。

許靖韻傳被剔出名單無緣亮相

不過Angela卻未如想像中順利，上月底在當地確診新冠肺炎，日前已經出院開始接受隔離，本來有望趕及節目錄製時間，但今日（13/3）有傳媒報道，指Angela懷疑因曾經確診，雖然節目沒有相關規定，但拍攝期間工作人員甚多，決定安全之上，一律婉拒曾經確診的藝人或工作人員參與。就此，Angela經理人霍汶希（Mani）稱Angela並非固定班底，後續也會參與其他集數拍攝，強調前往上海並非只為錄製《聲生不息》。

許靖韻有機會白行一趟？（影片截圖）

另外，節目形式為呼應香港回歸25周年的主題，決定從舉行選秀比賽，改為歌手分成兩隊同場比拼，除了本地的天王天后和新晉歌手，也會邀請內地歌手參與，一同演繹過去香港的經典金曲。