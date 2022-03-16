Avril Lavigne《Complicated》20周年重唱金曲　歌迷：係回憶啊！

現年37歲的搖滾天后Avril Lavigne自16歲出道，至今推出過多首無人不曉的經典歌曲，包括《Sk8er Boi》、《Complicated》、《I'm with You》、《When You're Gone》等，憑獨特的風格風靡全球。當時年紀輕輕的Avril成為英國音樂排行榜上最年輕的冠軍女歌手，更曾獲得六白金的唱片。適逢《Complicated》發行20周年，Avril日前公開現場獻唱這首歌曲，讓不少粉絲激動表示：「回憶返晒嚟！」

唔經唔覺，《Complicated》原來已經發行20年。（唱片封面）

《Complicated》與2002年推出，收錄在Avril首張專輯《Let Go》，當年創下超過300萬張的全球銷售記錄，更奪得多個獎項。 另外，收錄在同一專輯的《Anything But Ordinary》、《Sk8er Boi》、《Mobile》等歌曲都成為不少年輕人的必聽洗腦歌曲。不過當事業如日中天時，Avril竟然在2013年無預警下突然退出樂壇，更銷聲匿跡，其後更傳出離奇死訊。

當時有外國網民指Avril其實早在2003年，因為爺爺離世後傷心過度而自殺身亡，之後大眾看到的其實都只是替身。有指Avril爆紅後因不適應而壓力過大，故唱片公司找到一個跟Avril極度相似的女歌手Melissa Vandella成為她的替身，而Avril更教對方唱歌，兩人感情要好。

這個陰謀論在網絡上瘋傳後，有大量網民及粉絲將2003年前的Avril和其後的替身作對比。發現Avril的容貌跟初出道時有所不同，包括身上的痣﹑面型﹑鼻子，甚至聲音及打扮都變了很多。以前的Avril總是穿著褲子走上紅地氈，但2003年就開始作極為女性化的性感打扮。

Avril於2018年推出新歌《Head Above Water》，透過歌詞來表示已對抗好病魔，正式回歸樂壇。（IG/@avrillavigne）

在推出樂壇兩年後，Avril才對外公布自己換上萊姆病（Lyme disease），受病情困擾而選擇留在家中。直至2018年才推出新歌《Head Above Water》，透過歌詞來表示已對抗好病魔，正式回歸樂壇，更回應「替身陰謀論」。當時Avril受訪時表示對於有人說自己不是真正的Avril作出反擊：「他們怎麼會有這樣的想法？」並指陰謀論非常白痴。另外，早前宣布簽約到Travis Barker旗下，更推出了新專輯《Love Sux》，更準備舉行巡迴演唱會。

Avril日前推出新專輯《Love Sux》。（IG/@avrillavigne）

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