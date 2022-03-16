2022年Spotify榜單數據分析　姜濤人氣一度被MC超越兼失落冠軍歌

除了五大媒體的樂壇流行榜外，現時不同音樂串流平台都會透過用家數據整合榜單，雖然只能反映特定聽眾的收聽數據和趨勢，但也能更直接知道現時樂迷的喜好和口味。正當大家以為今年串流平台歌曲榜依舊是MIRROR的天下時，在Spotify卻出現令大家意想不到的現象。



以為MIRROR成員將在今年繼續佔據各大串流平台榜首？偏偏MC就在Spotify中一枝獨秀。（MV截圖）

MC年初成功一打12佔榜首

Spotify Charts除了提供每日數據外，更會在逢星期五整合過去一星期歌曲收聽次數，製作歌曲、歌手及專輯排名。Spotify歌手榜的排名計算他們在打入歌曲榜首200名的單曲，總合所有上榜歌的播放次數後得出名次，當中會計算合唱歌，但以組合名義推出的歌曲則會獨立計算。在2022年內首10個星期的歌手榜單中，其年初推出EP《Have A Good Time》的張天賦（MC），在頭5個星期一直佔據榜首，在人氣上一度佔盡優勢，而MIRROR人氣最高的姜濤不但要到2月中才能重返榜首位置，至今仍未贏過一首冠軍歌。事實上，姜濤也要到3月才能站穩榜首，因為林家謙在2月中推出《某種老朋友》後，曾經在第8周從第4名一舉躍升至冠軍。

承接上年底的高人氣，MC憑三首歌《反對無效》、《記憶棉》和《時候不早》，在歌曲播放次數上率先拉開與林家謙、姜濤等歌手的距離。（資料圖片）

曾經登上Spotify每周歌手榜冠軍的歌手：

Ian順利為MIRROR開齋

MC之所以在Spotify人氣力壓姜濤，主要是因為在這段時間，MC的三首單曲《記憶棉》、《時候不早》和《反對無效》在歌曲榜內都力壓姜濤《Dear My Friend,》。當中《記憶棉》承接上年底的氣勢和熱度，成為頭6個星期Spotify冠軍歌，直至Ian新歌《留一天與你喘息》上架後，不論是排名還是播放次數都開始慢慢回落。至今合共10個星期，《記憶棉》已經錄得近279萬次播放，而MC今年所有上榜歌的總播放次數已經打995萬次，有望成為今年最快破千萬播放次數的歌手。

Ian在情人節推出《留一天與你喘息》後，於第7、9及10周成為冠軍歌，也是MIRROR成員在2022年於Spotify的第一首冠軍歌。（資料圖片）

截至3月10日，2022年Spotify十大歌曲：