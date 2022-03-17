香港Spotify用家唔聽廣東歌？　姜濤Ian歌曲熱度都要輸畀呢位新人

現時音樂串流平台都會設歌曲榜，根據用家在平台播放歌曲的次數，反映用家收聽歌曲趨勢和口味。而Spotify Charts除了按Spotify串流播放次數，分別按日及按周顯示收聽率最高的歌曲和歌手外，其實每一日都會提供「Daily Viral Songs」（每日大熱歌曲）排名，列出不同歌曲在Spotify內的熱度。
根據官網說明，「Daily Viral Songs」將反映哪首歌在Spotify內能引起最多樂迷熱烈關注（gaining the most buzz），也列出除了串流平台次數，還有兩個因素會影響歌曲在榜內排名：樂迷於Spotify分享歌曲到其他平台的密度，及最近首次收聽歌曲的樂迷數量。較意外的是，雖然本地作品在串流收聽次數方面佔盡優勢，但在每日大熱歌曲榜內卻表現一般，反而在播放次數落後的新歌，有機會在榜內突圍而出。
翻查3月9-15日的榜單成績，在一個星期內，平均每日只有3-4首本地歌手的作品打入「Daily Viral Songs」。近期在Spotify播放次數最高，陳卓賢（Ian）的於情人節推出的新歌《留一天與你喘息》，在每日大熱歌曲榜都要等到3月7日才上榜，並立即登上榜首，翌日即被美國女歌手Em Beihold新歌《Numb Little Bug》超越。而在前日（15/3），歌曲在榜內更被今年正式加入樂壇的女新人Moon Tang（鄧凱文）憑新歌《lately》超越。
點擊圖輯，睇睇部份本地歌手上榜歌表現（截至3月15日數據）：
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