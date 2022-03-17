香港Spotify用家唔聽廣東歌？　姜濤Ian歌曲熱度都要輸畀呢位新人

現時音樂串流平台都會設歌曲榜，根據用家在平台播放歌曲的次數，反映用家收聽歌曲趨勢和口味。而Spotify Charts除了按Spotify串流播放次數，分別按日及按周顯示收聽率最高的歌曲和歌手外，其實每一日都會提供「Daily Viral Songs」（每日大熱歌曲）排名，列出不同歌曲在Spotify內的熱度。

Spotify每日都會推出「Daily Viral Songs」，排名將根據歌曲播放次數升幅、歌曲分享次數和用家首次收聽人數三大因素。其實本地歌手作品在Spotify中的熱度並非如大家所想像般高企。（資料圖片）

根據官網說明，「Daily Viral Songs」將反映哪首歌在Spotify內能引起最多樂迷熱烈關注（gaining the most buzz），也列出除了串流平台次數，還有兩個因素會影響歌曲在榜內排名：樂迷於Spotify分享歌曲到其他平台的密度，及最近首次收聽歌曲的樂迷數量。較意外的是，雖然本地作品在串流收聽次數方面佔盡優勢，但在每日大熱歌曲榜內卻表現一般，反而在播放次數落後的新歌，有機會在榜內突圍而出。

Em Beihold的《Numb Little Bug》是本地「Daily Viral Songs」排名最高的英文歌，目前僅落後來自Rokudenashi （ロクデナシ）的日文歌《The Voice》（《ただ声一つ》），位列亞軍。事實上，《Numb Little Bug》曾經登上全球「Daily Viral Songs」冠軍。（網上圖片）

翻查3月9-15日的榜單成績，在一個星期內，平均每日只有3-4首本地歌手的作品打入「Daily Viral Songs」。近期在Spotify播放次數最高，陳卓賢（Ian）的於情人節推出的新歌《留一天與你喘息》，在每日大熱歌曲榜都要等到3月7日才上榜，並立即登上榜首，翌日即被美國女歌手Em Beihold新歌《Numb Little Bug》超越。而在前日（15/3），歌曲在榜內更被今年正式加入樂壇的女新人Moon Tang（鄧凱文）憑新歌《lately》超越。

按3月15日的成績來看，moon tang新歌《lately》在單曲榜只是位列第112，收聽次數只有3883次，但在熱度榜卻力壓Ian《留一天與你喘息》，位列第4。證明串流播放次數高，並不等於在熱度榜會有好表現。（Instagram：@moonstyles_）

點擊圖輯，睇睇部份本地歌手上榜歌表現（截至3月15日數據）：