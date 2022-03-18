聲夢JUNIOR｜未上台先公開決賽備戰歌單　有3位隔空挑戰炎明熹

由資深音樂人 Eric Kwok 郭偉亮擔任節目總監督，雲集星級顧問團隊、導師及嘉賓的無綫音樂競技真人騷《聲夢 JUNIOR》，本周日（20/3）晚上8點半將播出第三集。本集除了有 18 位參賽者備戰決賽實況及首輪決賽戰況外，還會直擊眾學員的訓練及成長過程，以及 6 大助教Aeren（文凱婷）、Archie（冼靖峰）、Hugo（黃奕斌）、Kaitlyn（林君蓮）、Lolita（蔡愷穎）及 Rock（何晉樂）調教18位參賽者的實況，讓觀眾對參賽者及助教均能有更深入了解。

未能直入決賽的其餘12人，在舞台旁邊一直等候上台表演的機會，因此他們需要提前準備好決賽歌曲。（節目截圖）

18 位參賽者當中，由於 Dance Group 獲得小組比賽第一名，故此6位成員 Aster（劉芷君）、Crystal（梁善知）、Haily（梁栩寧）、Charlotte（繆昀希）、Jasmine（冼奕瑜）及 Tate（伍梓瑜）均可直入十強決賽；餘下4個名額，除了會根據其餘兩組參賽者小組比賽中的表現外，也會計算較之前「盲聽」考核的成績，故此誰人最終彈出仍是未知之數。

Isabel係盲聽分數前三位中，目前仍未晉身決賽的參賽者。（節目截圖）

不過，決賽最後4強名額安排於比賽期間即場公布，故所有參賽者均需事先準備好決賽歌曲，以備隨時被叫上台應戰。就此，製作組今日（18/3）公開18位參賽者的備戰參賽歌，當中有3位將挑戰炎明熹（Gigi）演繹過的作品，其中兩位更同時決定要挑戰Gigi出道作《真話的清高》。另外，姚焯菲（Chantel）唱過的《戀愛預告》也在名單之中，但準備唱這首歌的居然是位男生。而決賽開始不久，即有參賽者憑藉超強跳唱表現、贏得全場四位評判一致好評，有評判更直指「無懈可擊」。據知該名參賽者之前表現一直未算十分突出，如今突然跑出絕對有能力威脅大熱門 Aster成最強黑馬。

有參賽者決定用Gigi和Chantel曾經演繹過嘅歌曲，作為決賽嘅參賽作品。（資料圖片）

18首決賽備戰歌曲名單如下（排名不分先後）：

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除了決賽部分，第三集的直擊花絮片段亦相當有睇頭；其中一幕 Dance Group 與 Vocal Group「狹路相逢」後展開舞鬥的環節更是精彩非常。率先展開對決的，是事前已贏盡焦點的 Aster 與 Vici，片段所見熱門指數與日俱升的 Aster 全程信心十足，不過 Vici 亦唔輸蝕，跳起舞上來似模似樣，更一度將 Aster 逼至「絕地」；最終 Aster 以一招「大腳屹起」＋「一字馬」成功收服失地，令這場即興的 Battle 更添睇頭；另一亮點則是 Crystal 原來身手一點也不輸 Aster，Battle 期間更出奇不意使出一招超級無敵側手翻，令全場人士為之嘩然。

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其實 Aster、Vici 及 Crystal 之所以如此信心十足，全與三人相似的背景有關。雖然三人年紀小小，但原來不但同時「周身刀」，且比賽經驗豐富兼獲獎無數，堪稱「比賽女王」！更巧合的是，Aster 與 Vici 曾於 2021 年舉行的《擁抱愛慈善歌唱比賽》中同台，二人分別奪得「最具演藝潛質獎」、「最具台風獎」以及「最上鏡獎」、「青少年組冠軍」，實力不容忽視。到底今次 Vici 最終能否鍊贏一眾勁敵、擠身十強再度在台上與 Aster 一決高下？敬請密切留意逢周日晚播出的《聲夢 JUNIOR》。

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聲夢JUNIOR｜6大跳唱女將起底 Aster半年前已與Vici正面對決