旨呈@享樂團認出道9年冇叱咤上榜歌係心結：期望越大失望越大

現年38歲的旨呈(鄺旨呈),於2013年與朋友組成樂隊享樂團出道,但及至兩年前參加《全民造星III》始為人熟悉。也因該節目,旨呈被揭示家族身家逾十億、母親乃上市公司現代健康科技(前稱現代美容)創辦人兼主席曾裕。身兼美容王國CEO的他於公司總部接受《1圈圈星光背後》專訪,談及第五波疫情影響,早前他於社交網訴苦他的美容王國月蝕幾百萬,他說:「係真事!我公司約四十間分店,高峰期有二千多個員工,是非常不樂觀。之前第四波後重開已經要還神,但沒想到第五波影響這麼大,甚至都無信心4月20日之後會開得返,感覺似沒完沒了!是始料不及,之前想了很多公司計劃全被打亂,不單我沮喪,娘親也很沮喪,因對整個行業都好唔樂觀。」

雖然家底豐厚,但旨呈依然努力在娛樂圈追夢,他認為人有很多面向,只要同樣兼顧得到CEO及歌手的身份,這樣就無問題了。他承認母親一度嘗試用20萬月薪叫他放棄追夢,最終經協商後,仍然決定要雙軌並行,而母親對他亦只有一個要求:「你做藝人還做藝人,你唔可以唔理公司。」

旨呈去年參與人氣節目《ERROR自肥企画》為保錡脫陰毛成焦點全城談論,但他指節目播出後遭到母親責罵:「因為公司並無男士脫毛服務,娘親怕節目誤導觀眾,娘親鬧我不是沒道理,我非常尊重她。之後我亦刻意澄清為保錡脫毛純屬節目效果。但之後真的多了客人查詢。其實我很多幕前演出某部份都是為了公司宣傳,我鍾意做些think out of the box的事,別讓傳統框架框住你,現在間接植入式宣傳或許更有效。」

樂隊出道九年,派了十一首歌沒一首能打入叱咤榜,旨呈坦言這是他感到沮喪的心結,他說:「因為由細到大都留意這流行榜,每次很畀心機做歌,但每次期望越大失望越大,是會不開心!」旨呈毫不諱言樂隊每次出歌,多是由他以自己為母親打工的積蓄製作,但他重申他並不是外間標籤的二世祖:「我做過什麼二世祖的事?我有像過某些外人眼中的二世祖般離地?我有胡亂揮霍、標奇立異、通街派錢、或擺擂台打拳嗎?或許因父母踏實的影響及教導,我一直很認真低調地工作,生活不是在公司就是返家,最盡也是做GYM,努力地在CEO和歌手兩個身份中取得平衡,我認為每個人都可以有不同面向,人是不可以無夢想!」