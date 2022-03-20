旨呈@享樂團認出道9年冇叱咤上榜歌係心結：期望越大失望越大

現年38歲的旨呈（鄺旨呈），於2013年與朋友組成樂隊享樂團出道，但及至兩年前參加《全民造星III》始為人熟悉。也因該節目，旨呈被揭示家族身家逾十億、母親乃上市公司現代健康科技（前稱現代美容）創辦人兼主席曾裕。身兼美容王國CEO的他於公司總部接受《1圈圈星光背後》專訪，談及第五波疫情影響，早前他於社交網訴苦他的美容王國月蝕幾百萬，他說：「係真事！我公司約四十間分店，高峰期有二千多個員工，是非常不樂觀。之前第四波後重開已經要還神，但沒想到第五波影響這麼大，甚至都無信心4月20日之後會開得返，感覺似沒完沒了！是始料不及，之前想了很多公司計劃全被打亂，不單我沮喪，娘親也很沮喪，因對整個行業都好唔樂觀。」

旨呈接受《1圈圈 星光背後》專訪時，承認疫情下家族美容王國每個月要蝕幾百萬。

雖然家底豐厚，但旨呈依然努力在娛樂圈追夢，他認為人有很多面向，只要同樣兼顧得到CEO及歌手的身份，這樣就無問題了。他承認母親一度嘗試用20萬月薪叫他放棄追夢，最終經協商後，仍然決定要雙軌並行，而母親對他亦只有一個要求：「你做藝人還做藝人，你唔可以唔理公司。」

旨呈在追夢過程中，不忘母親要兼顧公司事業的承諾。（旨呈Instagram圖片）

旨呈去年參與人氣節目《ERROR自肥企画》為保錡脫陰毛成焦點全城談論，但他指節目播出後遭到母親責罵：「因為公司並無男士脫毛服務，娘親怕節目誤導觀眾，娘親鬧我不是沒道理，我非常尊重她。之後我亦刻意澄清為保錡脫毛純屬節目效果。但之後真的多了客人查詢。其實我很多幕前演出某部份都是為了公司宣傳，我鍾意做些think out of the box的事，別讓傳統框架框住你，現在間接植入式宣傳或許更有效。」

旨呈去年在《ERROR自肥企画》為保錡脫陰毛成焦點，但他在節目播出後遭到母親責罵。（旨呈Instagram圖片）

樂隊出道九年，派了十一首歌沒一首能打入叱咤榜，旨呈坦言這是他感到沮喪的心結，他說：「因為由細到大都留意這流行榜，每次很畀心機做歌，但每次期望越大失望越大，是會不開心！」旨呈毫不諱言樂隊每次出歌，多是由他以自己為母親打工的積蓄製作，但他重申他並不是外間標籤的二世祖：「我做過什麼二世祖的事？我有像過某些外人眼中的二世祖般離地？我有胡亂揮霍、標奇立異、通街派錢、或擺擂台打拳嗎？或許因父母踏實的影響及教導，我一直很認真低調地工作，生活不是在公司就是返家，最盡也是做GYM，努力地在CEO和歌手兩個身份中取得平衡，我認為每個人都可以有不同面向，人是不可以無夢想！」