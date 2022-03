Spotify Charts設香港地區歌曲排行榜　中環人音樂品味較多元化？

音樂串流平台的出現改變了大家聽歌的習慣,大部份平台都會根據用戶的歌曲播放次數而推出不同形式的歌曲排行榜,並反映了用戶的音樂口味及新歌趨勢。而Spotify Charts除了之前討論過的香港歌曲榜及「Daily Viral Songs」(每日大熱歌曲)排名之外,原來還特設中環區最受歡迎的Top 100歌曲榜。



「中環人」最鍾意聽MC?

在Spotify Charts網站內看到,在香港地區的一欄下除了有香港每周排行榜,還有中環區最受歡迎Top 100,不過地區就只有中環區,並沒有九龍或新界區。兩者比較之下,看到中環區的用戶最喜歡張天賦(MC)的歌曲,《記憶棉》、《反對無效》及《時候不早》在Top 5中霸佔了三個席位。而Ian的新歌《留一天與你喘息》雖然在每周排行榜奪冠,反而在中環區被MC爬頭。

MC的三首歌《反對無效》、《記憶棉》和《時候不早》,在中環區最受歡迎。(資料圖片)

林峯新歌多人聽過MIRROR《12》

仔細分析,打入中環區排行榜的歌曲比較多元化,而MIRROR及各成員的歌曲排名下跌之外,張敬軒的《俏郎君》、Gareth.T的《勁浪漫超溫馨》、C AllStar的《留下來的人》都排在較高的位置。值得留意的,就是林峯的新歌《幼稚未完》就排在第37位,雖然比上周下跌了四位,但排名仍然比MIRROR的《12》高。

洗腦歌《STAY》英文歌排名最高

未知道是否中環區居住或上班比較多外國人的關係,在Top 100內英文歌就佔了14席位,而The Kid LAROI與Justin Bieber合唱的《STAY》雖然於去年7月推出,但憑超洗腦的旋律及歌詞至今仍排在中環區歌曲榜的第12位,同時穩佔全球排行榜的頭三甲位置。上榜的英文歌都是香港人比較熟識的歌手,包括Ed Sheeran、Imagine Dragons、Adele及Justin Bieber的歌曲。

Glass Animal《Heat Waves》打破Mariah Carey記錄

另外,想特別介紹長期登上全球排行榜冠軍位置的大熱歌《Heat Waves》。歌曲出自英國迷幻樂隊Glass Animals的手筆,跟以上提及的國際巨星推出的歌曲不同,這首歌其實早已在2020年發行,那為何到最近才爆紅?關鍵在於歌曲被收錄於遊戲《FIFA 21》的原聲大碟中,同時有海量網民在TikTok引用歌曲中其中一句歌詞「Sometimes, all I think about is you.」製作短片而掀起熱潮。

《Heat Waves》以低沉的鼓聲串連整首歌,雖然加入了R&B元素,卻偏向意識流的色彩,愈聽愈有感覺。這首歌除了登上Spotify及Billboard的全球冠軍位置,更憑上榜周數最長的59周冠軍歌來打破了Mariah Carey的聖誕洗腦歌《All I Want for Christmas Is You》的記錄,而成軍已經有12年的Glass Animals更憑歌曲入圍本年度格林美的最佳新人獎。

