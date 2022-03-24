Chill Club年度推介｜年度組合拉票現場變C AllStar造勢大會？

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》決定將組合與樂隊分開，各自角逐年度獎項。今日（23/3）大會再透過Facebook直播宣布「Chill Club年度組合」入圍名單，同時邀得C AllStar、MIRROR、ERROR、MC $oho & KidNey及P1X3L出席記者會拉票。



一開場，On仔就馬上炒熱氣氛。（直播截圖）

今晚MIRROR派出AK（江𤒹生）和姜濤做代表現身，而ERROR則有193（郭嘉駿）缺席。今晚在拉票環節時，幾乎每一隊都幫C AllStar拉票，連釗峰（梁釗峰）也忍不住笑說今晚是四子的造勢晚會。ERROR的Fatboy（梁業）先說：「為咗證明我哋唔係做馬，所以我會支持C AllStar一票先。當然觀眾或者聽眾鍾意聽我哋ERROR嘅歌都可以投我哋，但係我心目中會投畀C AllStar。」不止Dee（何啟華）和保錡（吳保錡），就連P1X3L也跟足隊形支持四子，不過Phoebus（吳啟洋）說完「作為晚輩我哋都好支持C AllStar」後，則被保錡和Fatboy笑說：「你好唔humble喎！」

「C AllStar造勢晚會」由Fatboy揚言要投四子一票開始，其後每個組合都說要投票給C AllStar。（直播截圖）

隨後AK代表MIRROR發言，除了跟貼大家外，也不忘為自己拉票：「今晚MIRROR缺席嘅人數有啲多，得我同姜濤做代表。我哋覺得梗係要投C AllStar先啦，因為我哋本身都好鍾意聽C AllStar嘅歌，追貼潮流就一定要支持C AllStar。但係C AllStar未叫過我哋做嘉賓，所以有空餘時間嘅話都可以投埋我哋。」

今晚MIRROR有AK做代表發言，姜濤在旁現身。（直播截圖）

得到一眾後輩厚愛，C AllStar也不忘道謝。On仔（陳健安）說要支持MC $oho & KidNey:「呢段時間都係佢哋陪住我過，日日都睇《試當真》，好鍾意佢哋兩個。」釗峰先感謝ERROR擔任演唱會嘉賓，又喜見今天齊集大部份組合：「今日喺度嘅組合有好多歌都好聽，全部都有留意，個個都好正，所以其實大家肯投票已經係支持晒我哋，最緊要大家好玩。」Jase（何建曦）直接感謝大家「投票」給C AllStar，而King（吳崇銘）則說要投給MIRROR：「MIRROR今年好勤力。」

今年「Chill Club年度組合」入圍名單如下：（排名不分先後）