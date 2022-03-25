Tyson Yoshi新歌開宗明義大玩auto-tune　自爆慶功飲半杯酒已經醉

Tyson Yoshi（程俊彥）除了是肌肉型男，也因身上的紋身、衣著打扮，在別人眼中一直離不開壞男孩的形象，即使多番強調自己不吸煙、喝酒，始終都無法令人相信。最近Tyson推出的新歌《i don't smoke & i don't drink》，正是強調自己一直以來煙酒不沾，直呼飲醉後的感覺非常難受，不過MV除了為壞男孩形象平反，其實在故事未開始時已經出現亮點。



因為壞男孩的打扮，令Tyson一直被以為喜愛煙、酒的人，但他也一再強調，自己現時都不碰煙酒。（MV截圖）

自爆飲半shot威士忌已經醉

除了一再強調「I don't smoke and I don't drink」，Tyson也再次透過歌詞分享個人經歷。他在歌曲中分享3年前在台灣最後一次飲醉酒的經過，當時在表演過後一起慶功，雖然用盡全力，甚至期望兄弟會幫忙頂酒，但仍無法避過飲酒命運，結果只喝了半shot威士忌就已經醉。或許大家聽完Tyson分享真心話後，依然不相信他是過著要求嚴格的健康生活，他也留了一句「外表太壞／得到這反應／早已見怪不怪」。

Tyson不但沒有碰煙酒，現時更過著嚴肅、自律的健康生活，飲食、運動都非常講究。（MV截圖）

自認用Auto-tune 直呼樂迷介意勿聽

Tyson在MV以不同造型示人，在電梯中遇到家長報以奇異的目光，又先後遇到吸煙、喝酒，甚至打劫的人，面部也流露出痛苦的表情，最後原來是要到健身室鍛煉，他脫下西裝褸後就馬上打拳、舉啞鈴，在鏡頭前展示好身材。不過MV早在一開始時已經有亮點，因為他放了一個只適用於香港的「Auto-tune警告」，更用英文直言：「使用大量Auto-tune，如有冒犯，請馬上關閉影片。」

Auto-tune對地下音樂人而言是個經常使用的創作技巧，但甚少會像Tyson一樣為此而製作一個警告。（MV截圖）

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