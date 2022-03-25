Tyson Yoshi新歌開宗明義大玩auto-tune　自爆慶功飲半杯酒已經醉

Tyson Yoshi（程俊彥）除了是肌肉型男，也因身上的紋身、衣著打扮，在別人眼中一直離不開壞男孩的形象，即使多番強調自己不吸煙、喝酒，始終都無法令人相信。最近Tyson推出的新歌《i don't smoke & i don't drink》，正是強調自己一直以來煙酒不沾，直呼飲醉後的感覺非常難受，不過MV除了為壞男孩形象平反，其實在故事未開始時已經出現亮點。
自爆飲半shot威士忌已經醉
除了一再強調「I don't smoke and I don't drink」，Tyson也再次透過歌詞分享個人經歷。他在歌曲中分享3年前在台灣最後一次飲醉酒的經過，當時在表演過後一起慶功，雖然用盡全力，甚至期望兄弟會幫忙頂酒，但仍無法避過飲酒命運，結果只喝了半shot威士忌就已經醉。或許大家聽完Tyson分享真心話後，依然不相信他是過著要求嚴格的健康生活，他也留了一句「外表太壞／得到這反應／早已見怪不怪」。
自認用Auto-tune 直呼樂迷介意勿聽
Tyson在MV以不同造型示人，在電梯中遇到家長報以奇異的目光，又先後遇到吸煙、喝酒，甚至打劫的人，面部也流露出痛苦的表情，最後原來是要到健身室鍛煉，他脫下西裝褸後就馬上打拳、舉啞鈴，在鏡頭前展示好身材。不過MV早在一開始時已經有亮點，因為他放了一個只適用於香港的「Auto-tune警告」，更用英文直言：「使用大量Auto-tune，如有冒犯，請馬上關閉影片。」
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