JW入行12年夢想成真首次收黃偉文歌詞　《納斯卡線》MV過足戲癮

JW王灝兒對上一首派台歌，已經是兩年前還在舊公司推出的《小半生》，等了又等終於推出新歌《納斯卡線》。今次是入行12年以來嗎，首次跟黃偉文（Wyman）及Howie合作：「真係好開心依家喺呢間公司，佢哋都比到一個好大嘅空間我去做我鍾意嘅音樂，其實一直以來我都好想搵Howie作首歌畀我，我同佢講佢即刻應承咗，其實上年四月Howie已經交咗首歌畀我，之後我同監製Randy講，我好想好想搵Wyman幫忙填詞，因為我從來都未試過有一首Wyman填詞嘅歌，我真係好想好想擁有一首佢幫我填詞嘅歌，好感謝Randy令到我夢想成真。」

JW清減了不少！（IG/@jwchubz）

納斯卡線其實是位於秘魯納斯卡沙漠上的巨大地面圖形，有數以百計的個別圖形，出自簡單的綫條，以複雜排列構成魚類、蜘蛛、花、樹木、蜂鳥、猴子、貓等，置身於當地是不會看到，但飛到高空就看得一清二楚。

Wyman今次將暗戀的故事比喻為納斯卡線，MV裡面JW暗戀身邊好友兼工作夥伴，可惜對方只當她是他的工作好拍檔，一直都不知道、看不清，當他將步伐走遠些許的時候，才感受到對自己無微不至的好朋友的情意。

今次亦找來合作無間的Heison擔任MV導演，JW說：「Heison自《矛盾一生》已開始幫我拍過好多MV，大家好有默契。湊巧他找來的MV男主角是我以前報讀彭秀慧戲劇班的同學，導演安排了一場嗌交戲給我們，大家又好像回到上堂對戲的時候一樣，感覺好正好開心。」