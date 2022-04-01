Elevator｜呂爵安應節大搞愚人節惡作劇　MV力邀羅家英驚喜登場

呂爵安（Edan）在今天（1/4）推出今年第一首單曲《Elevator》，勸勉聽眾遇到連環不幸事件時不要焦慮，反而應抱著輕鬆心態面對。不過樂迷滿心歡喜，期待8時正看MV之時，率先登場的竟然是15秒的影片，只見女鬼現身，更說：「愚人節快樂，八點三再返嚟睇啦！」原來又是一個愚人節惡作劇。

今晚歌迷由8點追Edan MV首播嘅反應。（MV截圖）

轉個頭在Edan的Instagram限時動態上，他在車上吃著晚飯，又即時看著觀眾被玩弄後的反應，隨即向大家道歉：「I’m so sorry，八點三再見！」豈料Edan的惡作劇攻勢真的陸續有來，在8時15分上載的影片看到Edan扮演著看更，以為MV正式推出，卻聽到Edan現身傳來的奸笑：「愚人節快樂，八點半再返嚟啦哈哈哈哈哈！」

E先生連環惡搞事件重溫：

+ 7

歌迷等到8點半，以為惡作劇陸續有來，此時MV終於正式面世，不但見到Edan以百變造型示人，跳舞以外亦同時化身模特兒、保安員。這次Edan可說是刷盡人情卡，不但請到兄弟Anson Lo（盧瀚霆）和Jer（柳應廷）客串，更邀得阮小儀和羅家英驚喜亮相。而在第一條惡作劇Teaser中出現的女鬼，原來也與新歌MV有關。

點擊睇MV精彩鏡頭：

+ 47

01娛樂明星相簿，即CLICK免費下載MIRROR、After Class高清靚相，絕對珍藏！