黃貫中推出首支廣東歌NFT《彗星》　插旗元宇宙領先華語樂壇

三月壽星黃貫中（Paul）在58歲生日（31日）當日宣布插旗NFT市場，為廣大樂迷呈獻空前絕後的禮物—全新NFT粵語音樂作品《彗星》（Cometary）！有別於以往透過實體專輯或線上平台發布歌曲，Paul隆重攜手NFT平台HarmoniXX發行首款音樂NFT，成為第一位完全透過NFT發行新歌的華語歌手，展現「音樂先驅」的王者霸氣。

Paul攜手NFT平台HarmoniXX發行首款音樂NFT。

冬去春來、飢腸轆轆的「中」極鐵「粉」終於等到！「搖滾教父」Paul近日透過Twitter宣布正式踩入元宇宙，還乘勢推出首支NFT音樂創作廣東歌《彗星》，藉此打造多元的創作環境、為音樂注入更多動力和可能性：「搖滾，要有絕對的激情和創新！我的新歌《彗星》將作出一個前所未有的大膽嘗試，由原聲唱片加AI Arrangement，創造出2000份獨一無二的音樂NFT。今日（31日），將會透過HarmoniXX為大家送出白名單，就讓我們用不一樣的方式，體驗搖滾的力量！」

「音樂先驅」Paul勇於創新，跨界踩入NFT市場！（黃貫中Twitter圖片）

談到新歌歌名，Paul形容「彗星」勢不可擋卻轉瞬即逝，一期一會、相會又是千年：「對於我們，他是流逝，但對於這顆彗星，我們是相遇，可惜的是：這相遇不是無人介意，而是無人在意。」憑歌訴說在宇宙的輪迴中，「一切只是過程」的故事。

早前Paul曾透露閉關錄音中。（黃貫中微博圖片）

黃貫中全新音樂NFT《彗星》限量發行2000枚，每個NFT版本均以AI演算法將原創歌曲生成流行搖滾、EDM舞曲、Trap和龐克等四種不同曲風，然後透過系統以獨特方式組合成不同音軌，再搭配Paul親手繪製的專輯封面，呈現出獨一無二的藝術瑰寶。《彗星》不但能夠確保作品的稀少性和收藏性，也滿足了

黃貫中親自繪畫音樂NFT《彗星》封面：