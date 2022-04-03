經理人受滋擾發聲明否認欠債　張敬軒留心心兼擁抱打氣

張敬軒的經理人李慶華近日貼文稱自己遇到「無妄之災」，原來是指近日軒仔的社交網站遭發債人追擊，稱華哥同未婚妻捲入債務糾紛。在諮詢法律意見後，華哥決定在社交媒體公開事件，並發聲明澄清自己與未婚妻並沒有欠債。

張敬軒經理人華哥，近日和未婚妻都遭受發債人滋擾，諮詢法律意見後決定發聲明公開事件。（Instagram：@wah_wah_lee）

聲明中提到近日二人因未婚妻的父親和弟弟的債務糾紛，最近遭受發債人不斷以不同形式非法收債，騷擾甚至情緒勒索為求尋找未婚妻家人下落，嚴重侵犯二人的人身安全、心理及精神，亦無時無刻承受著巨大壓力。他們除了先後報警處理，同時決定與未婚妻家人脫離家人關係，希望失蹤多時的他們能親自面對債務問題。他形容這次是「無辜受害」：「坦白講『欠債還錢，天公地道』，但問題係爭人錢唔係我本人及未婚妻，事不關己，如果我害怕、懦弱、龜縮，只會為我身邊重視嘅人帶來不必要麻煩，所以我選擇攤晒出嚟公開講。」

詳盡聲明如下：

他再向近日因事件而遭到自擾的藝人道歉：「作為一個經理人，應該要好好保護藝人，但因為本人嘅小風波，而為我嘅藝人帶來滋擾或不便，我確實深感自責及抱歉，但感恩於藝人的信賴及支持，反過來令我在這事件上不感到孤單。真心感恩。」聲明一出，林柏希、周嘉怡等圈中人都留言支持，而軒仔亦親自送上心心及擁抱Emoji鼓勵多年來的合作夥伴。