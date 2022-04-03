陳柏宇直播吸引「劍神」張家朗越洋點歌　用《尊嚴》隔空打氣

陳柏宇（Jason）的《有我 IG Mini Live》系列昨晚（2/4）舉行第五場演出，大批歌迷一早恭候「陳伯」開騷，超過二千人捧場，當中除了許廷鏗（Alfred）外，更吸引到奧運金牌得主「劍神」張家朗欣賞直播。

昨日Jason舉行的IG直播，身處法國的張家朗都有睇！

Jason昨晚如常以歌會粉絲，在演出期間，有粉絲留意到身在法國受訓的張家朗都有捧場，不停留言提Jason，Jason得知後，感到十分驚喜！張家朗與其他網民一樣，留言點歌，先後點唱了《尊嚴》、《別來無恙》和《車匙》，Jason唱過《尊嚴》後，笑言《車匙》因為在其他場次中已經唱過，着張家朗重看相關片段，他更笑着叫張家朗要把片段當作直播來看。而網民們都十分有心，紛紛留言為張家朗打氣，Jason亦隔空送上鼓勵。

張家朗身處法國巴黎備戰世界賽，他在直播中希望聽到《尊嚴》、《別來無恙》和《車匙》。Jason隨即以《尊嚴》為他打氣。（FIE）

另外，Jason昨晚唱了《原諒我怕黑》、《身邊人》等個人作品外，也繼續唱起「別人的歌」，包括日前逝世19周年，「哥哥」張國榮的經典作。他選唱了《今生今世》、《有心人》及《追》，雖然Jason並未明言，但相信他是藉着歌曲，與歌迷一起緬懷這位傳奇歌手前輩。

除了挑選張國榮的經典作外，眼見歌迷都準時捧場並踴躍點歌，Jason也落力滿足大家，昨晚更終於圓網民所願，唱出很多人點唱多次的《E先生 連環不幸事件》，令歌迷大叫滿足。另有網民點唱《到此為止》，寄願希望疫情可以如歌名一樣「到此為止」，Jason即認同這點唱很有意義，於是立即唱出。此外，Jason唱好友小肥（徐智勇）的《門戶之見》及《時光機》時，網民幫手狂tag小肥，最後成功「召喚」小肥捧場睇Live，令歌迷大為興奮。開心的時光雖然總要講拜拜，但Jason已約定歌迷下星期六繼續捧場，且看他到時會唱甚麼歌來招呼粉絲。