樂壇核數師｜林峯新歌率先登陸ViuTV　轉投華納後仍未於TVB上過榜

本周樂壇流行榜成績，焦點放在ViuTV「Chill Club推介榜」身上。一眾陳卓賢（Ian）歌迷期待的畫面終於出現了，因為新歌《留一天與你喘息》率先在自己主場贏得冠軍。其實今個星期的榜單同樣有意外驚喜，因為前無綫（TVB）小生林峯的新歌《幼稚未完》在ViuTV上榜，但歌曲推出近兩個月，至今仍未見在TVB上榜，確實令部份樂迷感到好奇。



林峯《幼稚未完》已經推出近兩個月，並在商台、港台、新城和ViuTV上榜，但仍未見到出現在舊東家TVB的金榜上。（MV截圖）

上一首TVB上榜歌係《使徒3》插曲

2014年與TVB約滿後，林峯在金榜的表現下滑不少，直至2020年回巢參演《使徒行者3》，已經離開英皇的林峯雖然沒有與星夢簽約，但主題曲《無人問我》和與菊梓喬合唱的插曲《低谷天堂》都登上亞軍。不過在2021年加盟華納後，林峯推出的《唱情歌的人》和《幼稚未完》依然未能登上舊東家的「勁歌金榜」，尤其後者目前已經在其餘四個流行榜中留下成績，加上出身自TVB的背景，難免會引起部份網民的討論。雖然《幼稚未完》不是友台電視劇歌，只是網劇《黑金風暴》的主題曲，但歌曲現時仍未上榜，難道真的是因為林峯不再是TVB的「親生仔」？

《幼稚未完》除了是前作《幼稚完》續集，亦是林峯主演的網劇《黑金風暴》主題曲。（劇照）

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