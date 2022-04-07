Kanye West退出Coachella表演陣容　由The Weeknd頂上樂迷感不滿

美國Coachella音樂節在過去兩年因疫情嚴重而暫停舉行，而今年就確定於4月15-17日及22-24日在加州舉行。本年度表演陣容強勁，Harry Styles和Billie Eilish將率領一眾歌手及DJ進行演出，不過原本是主要演出單位之一的Kanye West日前突然退出，大會昨晚宣布改由The Weeknd與Swedish House Mafia聯乘頂上。

Coachella音樂節2022年度終於鐵定於4月15-17日及22-24日在加州舉行。（Coachella官網）

有指Kanye退出的原因是因為Billie Eilish早前在演唱會途中，將個人的氣管擴張劑借給台下一位身體不適的觀眾，並公開指：「我會等大家感到OK才會繼續表演。」Kanye其後在社交平台出Post指控Billie Eilish影射去年發生的Astroworld人踩人意外，故要求對方向Travis Scott、受害人及家屬道歉，否則他將退出Coachella。暫時未知Kanye退出的真正原因，但明顯地不想跟Billie Eilish同台演出。

另外，大會昨晚宣布將會改由The Weeknd與Swedish House Mafia成為主要演出單位。消息傳出後，有不少Kanye的粉絲留言反對，更指如果Kanye退出的話，就應該邀請Drake演出。