吳建豪進軍國際樂壇　離婚4年後談感情狀況：跟我家人感情非常好

台灣男歌手吳建豪（Van Ness）於4月1日愚人節公布簽約Virgin Music （維京唱片），成為Justin Bieber、Maroon 5、Lady Gaga同門師弟，成為國際歌手。身處美國加州的Van Ness今日（7/4）為首支英文單曲《Chill》舉行聽歌會，越洋與亞洲媒體分享完夢喜悅。作品將於香港時間明天凌晨零時於串流平台上架，並決定在中午12時發布MV。

Van Ness今午與亞洲傳媒分享新歌《Chill》。

Van Ness在聽歌會後接受香港媒體訪問，雖然到了平日作息時間，但他仍精神奕奕地以廣東話打招呼：「大家好！好耐冇見啦！」對於外界冠以「國際V」的稱號，他謙稱：「我真的沒有想到這一點，我沒有把注意力或重心放在一個名稱，但他們這樣子看待我，謝謝他們，很感恩一直在旁邊支持我，鼓勵我。」至於日後會否有機會與身為國際巨星的師兄姐合作，他稱需要留待公司安排，相信推出英文專輯已經是對樂迷的最大驚喜，又解釋在愚人節公佈消息只是巧合：「我覺得歌迷都會相信這件事，因為他們已經等好久。至於為甚麼是愚人節，其實只是剛好時間定在4月1日，我覺得也不錯，不如就來一下，可以看一下他們的反應會是怎樣。」

關於「國際V」的稱號，Van Ness坦言沒有想太多。

被問到有否想過開展亞洲或世界巡唱，Van Ness稱疫情下限制多，情況可行的話會舉辦。他又透露曾計劃來港，可惜疫情急劇惡化下未能成事：「這個時候我的乾女兒和乾兒子都在香港。我想看安志杰的孩子們，因為女兒和兒子都是我的乾孩子，我本來想去看他們，但是疫情的關係沒辦法，我一直想要進香港看一下朋友們，可惜都沒辦法。」談起安志杰，原來他是從對方家中回到自己居所受訪，問到安志杰和伍允龍兩位兄弟對自己歌曲的評價，他直言三位有新動態都會互撐：「我做甚麼他們都會支持，就像他們做甚麼我都會挺他們。（有聽新歌？）有，我覺得他們都會聽。每一次我作了一些小改變，我都會發給他們聽，這張專輯也是一樣，所以他們都有在聽。（乾女兒呢？）有呀，一邊聽一邊跳。」

被問到疫情下是否希望透過新歌給大家正能量，Van Ness則說音樂從來都能展現感性一面：「音樂不管是正能量還是悲哀的感覺，音樂就是表達情緒、感覺。其實不只是疫情，因為這張專輯在3年前就寫了蠻多的，想要給大家聽到旋律、編曲，你會感覺很輕鬆、舒服。」至於感情問題，Van Ness也巧妙回答：「很好呀，感情很好，我跟家人感情非常好。」